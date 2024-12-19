Horrores de la prisión de Sednaya

“¿Ves esta cuerda? Con esto ahorcaron a nuestros hijos”.

Una mujer siria sostiene una cuerda encontrada en la prisión de Sednaya, conocida como el "matadero humano", símbolo de las atrocidades cometidas bajo el régimen de Assad. Esta prisión, descrita por Amnistía Internacional como un lugar de tortura y ejecuciones masivas, fue escenario de la muerte de miles de personas, muchas de ellas ahorcadas tras juicios arbitrarios.

Sednaya se convirtió en un epicentro del sufrimiento, donde detenidos enfrentaron hambre, torturas sistemáticas y condiciones inhumanas, reflejo del brutal aparato de represión utilizado para silenciar la disidencia en Siria.