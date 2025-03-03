'No other land' gana el Oscar

“Vivimos en un régimen donde yo soy libre, bajo leyes civiles, mientras que Basel está sometido a leyes militares que destruyen su vida.”

Con estas palabras, el cineasta israelí Yuval Abraham resumió la brutal realidad que retrata No Other Land, el documental que codirigió junto al periodista palestino Basel Adra y que el 2 de marzo ganó el Óscar a Mejor Documental.

La película sigue la lucha de activistas palestinos contra la demolición de sus hogares por parte del ejército israelí en los territorios ocupados, un tema que sus directores denunciaron en su discurso de aceptación en los Premios de la Academia. Desde el escenario, pidieron a la comunidad internacional detener la limpieza étnica del pueblo palestino y presionar por una solución política justa para ambas naciones.

Rodado entre 2019 y 2023, No Other Land ha sido aclamado en festivales y por la crítica, pero aún enfrenta barreras para su distribución en cines.