Niña que reía las bombas celebra en Siria

El padre de esta niña inventó un juego para transformar el sonido aterrador de las bombas en algo menos amenazante. Este juego consistía en reír cada vez que escuchaban una explosión, una estrategia para mitigar el miedo y la ansiedad que la guerra genera en los niños.

Cuatro años después, esta niña y su familia celebran la caída del régimen de Bashar al Assad, un evento que simboliza un cambio significativo en el panorama político de Siria. La caída del régimen es vista por muchos como una oportunidad para la reconstrucción y la esperanza de un futuro más pacífico para el país.