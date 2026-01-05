Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que mantuvo una llamada telefónica con Donald Trump en la que expresó su rechazo frontal al reciente ataque contra Venezuela.
5 de enero de 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que mantuvo una llamada telefónica con Donald Trump en la que expresó su rechazo frontal al reciente ataque contra Venezuela. Según explicó, dejó claro su desacuerdo con lo que calificó como una “operación unilateral de cambio de régimen” y una “violación del derecho federal e internacional”.

En declaraciones públicas, Mamdani fue más allá y aseguró que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, constituye un “acto de guerra”. El alcalde advirtió que este tipo de acciones no solo tienen consecuencias internacionales, sino que impactan directamente en Nueva York, donde viven decenas de miles de venezolanos.

