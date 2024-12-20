5 Fake News del 2024

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Las fake news que marcaron el año
20 de diciembre de 2024

¿Migrantes haitianos comiendo mascotas en EE.UU.? Falso. Pero el rumor se viralizó tanto que hasta llevó a protestas.

En Reino Unido, un apuñalamiento en una guardería fue rápidamente vinculado al islamismo. No hubo pruebas, pero sí un aumento de la islamofobia.

¿México uniéndose a los BRICS porque EE.UU. planea una invasión? Suena a película, pero fue una de las noticias falsas que explotaron en redes, mostrando cómo el sensacionalismo puede confundir a miles.

Y el clásico de todos los conflictos: actores “fingiendo muertes” en Gaza. Una teoría conspirativa reciclada que sigue sin pruebas, pero que no deja de circular cada vez que hay una tragedia humanitaria.

