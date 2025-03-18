Israel rompe el alto el fuego: ¿qué hay detrás?

Israel intensifica su ofensiva en Gaza.

La presión sobre Netanyahu aumenta. Su gobierno de coalición está al borde del colapso tras la dimisión de Ben-Gvir y las amenazas de Smotrich de abandonar el gabinete si no se reanudaban los ataques. Además, enfrenta investigaciones internas por la gestión del 7 de octubre y protestas civiles por el fracaso en la liberación de los rehenes.

Mientras tanto, las familias de los secuestrados desmienten la versión oficial: Israel no está presionando por su liberación, sino prolongando la guerra para mantener a Netanyahu en el poder.