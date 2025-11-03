Los días de Maduro "están contados" - Trump, entrevista 60 minutes

En una entrevista con 60 Minutes, Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela “están contados”. Sin embargo, minimizó la posibilidad de una intervención directa, pese al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Mientras tanto, EE.UU. ha llevado a cabo más de 15 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas, dejando al menos 65 muertos —acciones que expertos describen como posibles ejecuciones extrajudiciales, incluso si los objetivos fueran presuntos traficantes.

Maduro acusa a Washington de usar la “lucha antidrogas” como excusa para forzar un cambio de régimen y controlar el petróleo venezolano. Hasta ahora, EE.UU. no ha presentado pruebas públicas de que las embarcaciones representaran una amenaza real o estuvieran traficando narcóticos.