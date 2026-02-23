POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Embajador de EE.UU. defiende expansión territorial de Israel
02:17
Genocidio en Gaza
Mike Huckabee que describe la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates como otorgada divinamente al pueblo judío, y afirmó que “estaría bien” si Israel tomara ese territorio en su totalidad.
hace una hora

En una entrevista con Tucker Carlson, Mike Huckabee —embajador de EE.UU. en Israel— citó el pasaje bíblico de Génesis 15, que describe la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates como otorgada divinamente al pueblo judío, y afirmó que “estaría bien” si Israel tomara ese territorio en su totalidad.

Al ser preguntado si esa lógica implicaría que los judíos israelíes tendrían más derechos sobre la tierra que los palestinos con siglos de arraigo en la región, Huckabee defendió la idea de una herencia concedida por Dios.

