Israel intensifica redadas en Cisjordania ocupada

Las fuerzas israelíes intensifican sus redadas en Cisjordania ocupada en los primeros días de Ramadán.



En Hebrón, varios palestinos fueron detenidos durante incursiones nocturnas; las imágenes muestran a hombres esposados y con los ojos vendados antes de ser trasladados a vehículos militares. Paralelamente, tropas israelíes irrumpieron en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Este ocupada en la primera noche de oraciones de Tarawih.



Según datos de la ONU, desde octubre de 2023 más de 1.100 palestinos han sido asesinados en Cisjordania ocupada y más de 20.000 han sido detenidos en incursiones del ejército israelí.



Organismos internacionales advierten que las incursiones suelen aumentar en periodos como Ramadán con detenciones casi diarias.