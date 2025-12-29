POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Graves inundaciones en el sur de España
Las fuertes lluvias en la provincia de Málaga en España, obligaron a las autoridades a activar una alerta meteorológica por peligro extremo, que más tarde fue levantada a medida que mejoraron las condiciones
29 de diciembre de 2025

Las fuertes lluvias en la provincia de Málaga en España, obligaron a las autoridades a activar una alerta meteorológica por peligro extremo, que más tarde fue levantada a medida que mejoraron las condiciones. 

La intensidad del aguacero provocó inundaciones en calles y viviendas, cierres de carreteras y la desviación de más de 20 vuelos.Aunque la situación se fue estabilizando con el paso de las horas, el episodio deja una imagen clara del impacto que pueden tener las lluvias torrenciales en zonas urbanas y costeras en poco tiempo.

