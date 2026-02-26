POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Cuba frusta intento de "infiltración con fines terroristas"
Cuba frusta intento de "infiltración con fines terroristas"
Cuba asegura haber frustrado un intento de “infiltración con fines terroristas” desde Estados Unidos.
hace 24 minutos

Cuba asegura haber frustrado un intento de “infiltración con fines terroristas” desde Estados Unidos.

Según La Habana, una lancha registrada en Florida fue interceptada cuando se dirigía a la isla y, de acuerdo con el parte oficial, abrió fuego contra la guardia costera cubana. En el enfrentamiento murieron cuatro personas, seis resultaron heridas y también hubo un oficial cubano lesionado.

Las autoridades afirman haber encontrado rifles de asalto, pistolas, presuntos artefactos explosivos caseros, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje a bordo. Además, han difundido los nombres de los detenidos, señalando que algunos tendrían antecedentes violentos.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos abrirá una investigación independiente y que buscarán verificar quién es el propietario de la embarcación y la situación de los implicados.

El incidente ocurre en un momento de alta tensión entre ambos países, con nuevas sanciones energéticas y un aumento de la presencia marítima estadounidense en el Caribe.

