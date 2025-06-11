POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Es este el principio del fin para Netanyahu?
Genocidio en Gaza
¿Es este el principio del fin para Netanyahu?
El 11 de junio su gobierno se juega la vida: si el Knesset aprueba disolver el Parlamento, habrá elecciones anticipadas y el primer ministro perdería el poder que conserva desde 2022
11 de junio de 2025

El detonante no es la ofensiva en Gaza —aunque el descontento por la violencia y el gasto militar crezca cada día—, sino la vieja grieta de siempre: el servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos.

Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios indispensables de la coalición, exigen mantener las exenciones que permiten a los haredí estudiar en seminarios en lugar de pasar tres años en uniforme.

Pero dentro del propio Likud cunde la idea contraria: reclutar a más ultraortodoxos y castigar a los que esquiven el Ejército.

Netanyahu necesita elegir entre ceder a sus aliados religiosos o arriesgar su mandato. Si falla la votación, se cae el gobierno y se abre la puerta a unas nuevas elecciones que podrían reconfigurar el mapa político israelí.

¿Cederá para sobrevivir o apostará todo a un ejército más amplio?

