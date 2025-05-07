Trabajadoras de tienda agreden a mujeres con kufiyya

En Nueva York, varias mujeres que llevaban kufiyya —símbolo de la identidad palestina y de la lucha por su liberación— fueron agredidas física y verbalmente por trabajadoras de una tienda de cosméticos.

El ataque, ocurrido el 6 de mayo, es un nuevo ejemplo del aumento de las agresiones contra quienes muestran públicamente su solidaridad con Palestina. Lo que antes era visto como una prenda cultural o política, hoy se convierte en motivo de violencia y discriminación en plena calle.

Una señal más de cómo el apoyo al pueblo palestino es cada vez más criminalizado, incluso lejos de los territorios ocupados.