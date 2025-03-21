IslamInSpanish: primera mezquita construida por latinos en EE.UU.

“Yo pensaba que el Islam era solo una religión de árabes, pero cuando vine aquí y vi que había hermanas y hermanos que hablaban español me sorprendió” - Latina conversa

En Houston, Texas, se encuentra el centro islámico IslamInSpanish, la primera mezquita en Estados Unidos dedicada a la comunidad latina. Inaugurado el 30 de enero de 2016, este centro no solo es un refugio espiritual, sino también un punto de encuentro para aquellos que, como muchos latinos, buscan reconciliar su identidad musulmana con su herencia cultural.

Fundado por Jaime Fletcher, el centro ha crecido significativamente con el tiempo, convirtiéndose en un referente para la comunidad hispanohablante. Además, la historia de este centro es la de superar adversidades. Fletcher creció en este vecindario durante los noventa, un lugar marcado por pandillas, drogas y violencia, donde muchos de sus amigos perdieron la vida. Para él, tener este centro en el mismo barrio donde creció es una forma de devolver algo a la comunidad que quizás enfrenta las mismas dificultades que él vivió.

Lo ve como un espacio de esperanza, donde las personas puedan encontrar apoyo y evitar caer en las mismas trampas de violencia y adicciones que marcaron su juventud.