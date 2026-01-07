¿Conoces la primera casa que compró Maradona?Explora la legendaria casa de Diego Maradona, donde cada rincón guarda anécdotas, objetos personales y momentos clave que narran su vida, su carrera y cómo se convirtió en un ídolo mundial
"Shams" primer superhéroe musulmán nacido en Latinoamérica“Shams”, superhéroe argentino creado por Abdul Wakil Cicco, rompe estereotipos al presentar un protagonista musulmán inspirado en el sufismo. Su historia, desarrollada por un equipo multicultural, promueve justicia, paz y entendimiento intercultural.
Tango argentino con alma turca"El tango también es una herramienta para expresarnos, pero a través de otra persona, no estamos solos, hay un abrazo donde hay un diálogo sin palabras. Y yo veo que a mucha gente le ayuda mucho eso". Deniz Oztin, profesora de tango en Argentina