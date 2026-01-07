Venezuela y EE.UU.: dos siglos de petróleo y poder

Cuatro mil soldados, buques, submarinos y aviones espía cercan Venezuela mientras Washington habla de “guerra contra las drogas”, pero lo que está en juego son petróleo, hegemonía y poder; las sanciones dejaron crisis e hiperinflación.

Brasil: el poder evángelico que sostiene a Israel

El vínculo entre líderes evangélicos brasileños e Israel va más allá de la fe: llenan templos de banderas israelíes, organizan peregrinajes y respaldan agendas que alinean la política exterior de Brasil con los intereses del Estado israelí.

Redención Sagrada: robando tierra palestina

“Redención Sagrada: robando tierra palestina” sigue, en Cisjordania ocupada, el avance colonial israelí tras la ofensiva en Gaza, mostrando cómo Estado y grupos armados colaboran para expulsar a familias palestinas y arrebatarles sus casas y tierras.

Historias con raíces
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/2/6732ffcb8ea54fa968480680/image/e282cfbbbccc530633418823bce6e19aa4cfcf3e58ec4ea5a3c18de269d35e04.png
¿Conoces la primera casa que compró Maradona?Explora la legendaria casa de Diego Maradona, donde cada rincón guarda anécdotas, objetos personales y momentos clave que narran su vida, su carrera y cómo se convirtió en un ídolo mundial
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/2/6732ffcb8ea54fa968480680/image/88d9521b56239f7e510b4f03d1af81b939d659463b82d97a8cc1567eb5c58383.png
"Shams" primer superhéroe musulmán nacido en Latinoamérica“Shams”, superhéroe argentino creado por Abdul Wakil Cicco, rompe estereotipos al presentar un protagonista musulmán inspirado en el sufismo. Su historia, desarrollada por un equipo multicultural, promueve justicia, paz y entendimiento intercultural.
https://d2udx5iz3h7s4h.cloudfront.net/2026/1/2/6732ffcb8ea54fa968480680/image/62b3bef7bfc5f5f97849d7c5d9620cba15156ede9574493ea611088be2ee18e5.png
Tango argentino con alma turca"El tango también es una herramienta para expresarnos, pero a través de otra persona, no estamos solos, hay un abrazo donde hay un diálogo sin palabras. Y yo veo que a mucha gente le ayuda mucho eso". Deniz Oztin, profesora de tango en Argentina