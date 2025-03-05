En los 99 minutos que habló ante el Congreso de Estados Unidos este martes, Donald Trump no solo dio el discurso presidencial más largo del que se tiene registro –superando la marca de 89 minutos del expresidente Bill Clinton en el 2000—, sino que abarcó una multitud de prioridades de su gobierno, incluyendo temas clave para América Latina como la inmigración, los carteles del narcotráfico, el canal de Panamá y los aranceles.

“Estados Unidos está de regreso”, aseveró el presidente Trump para abrir su discurso y enumerar lo que llamó “logros” en sus primeras seis semanas de mandato. “Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones lograron en cuatro u ocho años, y apenas estamos empezando”. Luego mencionó que en estas semanas ha firmado “casi 100 órdenes ejecutivas y he tomado más de 400 medidas ejecutivas, un récord para restablecer el sentido común, la seguridad, el optimismo y la riqueza en todo nuestro maravilloso país”.

Así comenzó una extensa intervención que si bien se centró en los temas nacionales más urgentes –como la economía y la inflación–, también encontró espacios para seguir apuntalando la línea dura de política exterior de Trump y su reiterado compromiso con “proteger” los intereses estadounidenses.

Entonces, ¿qué dijo exactamente sobre la inmigración, el canal de Panamá y sus relaciones comerciales con México? Este es el recuento.

La “ofensiva” de inmigración “más radical en la historia de EE.UU.”

Trump no perdió oportunidad para elogiar los esfuerzos de su gobierno para frenar la inmigración irregular. "Desde que asumí el cargo, mi administración ha lanzado la ofensiva fronteriza y de inmigración más radical en la historia de Estados Unidos, y rápidamente logramos las cifras más bajas de cruces fronterizos ilegales JAMÁS registradas", sostuvo.

L a cifra de 8.326 aprehensiones de migrantes irregulares en febrero pasado , que Trump compartió en redes sociales días antes del discurso, representa una reducción significativa en comparación a los niveles registrados durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, que en su último mes en el cargo fueron de 48.000. También es la más baja desde que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a reportar este dato desde el año 2000.

Mencionando la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, Trump recordó que había desplegado “al ejército estadounidense y a la Patrulla Fronteriza para repeler la invasión de nuestro país. ¡Qué gran trabajo han hecho!”. Además, refiriéndose a los migrantes irregulares, señaló: “Escucharon mis palabras y decidieron no venir. De esa manera, es mucho más fácil”.

La promesa de erradicar la inmigración irregular y de deportar a “millones y millones” de migrantes ha estado presente en la agenda de Trump desde la campaña electoral que lo llevó a ganar la presidencia en noviembre de 2024.

En su primer día en el cargo, firmó múltiples decretos que apuntan en esa dirección. De hecho, desde ese momento, anunció el envío de "tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país", bajo el argumento de que se trata de una acción necesaria para “defender” a la nación “de amenazas”. "No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló en enero.

“Es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los carteles”

La lucha contra los carteles del narcotráfico, que el Departamento de Estado de EE.UU. designó oficialmente como organizaciones terroristas el pasado 19 de febrero, también ha delineado la política exterior de Trump. Por lo que, como se preveía, los mencionó en su discurso de este martes. “Los carteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos les declare la guerra a los carteles, que es lo que estamos haciendo”, señaló.

También explicó que la designación de organizaciones terroristas permitirá que ahora “todos” los miembros de carteles en EE.UU. sean “detenidos y expulsados a la fuerza de nuestro país. O, si son demasiado peligrosos, encarcelados y sometidos a juicio en este país porque no los queremos de regreso”.

Pero, para lograrlo, se necesitan fondos. Por eso Trump anunció que envió al Congreso “una solicitud de financiación detallada, que establece exactamente cómo eliminaremos estas amenazas para proteger nuestra patria y completar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Y anticipó que una vez el Legislativo apruebe el dinero, él la firmará “tan rápido que ni siquiera lo podrán creer”.