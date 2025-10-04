POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Funcionarios de seguridad de Türkiye informaron que el sospechoso trabajaba para el Mossad de Israel y estaba en contacto con Faysal Rasheed, miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel.
EE.UU. declara “conflicto armado” contra cárteles, mientras Venezuela denuncia provocación aérea
El Pentágono notificó al Congreso que EE.UU. está en “conflicto armado” contra los cárteles, buscando blindar jurídicamente sus ataques. En paralelo, Venezuela denuncia incursiones y moviliza tropas.
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Dos años de genocidio: el infierno cotidiano en Gaza a través de los ojos de una madre
Lamis Dib, de 31 años y madre de dos hijos, ha sido desplazada 11 veces desde octubre de 2023 por la ofensiva israelí. Perdió a su esposo y a su padre, y sobrevive cada día entre miedo, dolor y destrucción. Esta es su historia.
Opinión
opinion
author
Ahmet Arda Sensoy
author
Ramzy Baroud, Romana Rubeo
author
Sami A. Al-Arian
Por Aya Jebari Laakel
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Sin tregua ni ayuda, los palestinos de Gaza siguen tratando de sobrevivir entre hambre y bombas
Decenas de palestinos son asesinados cada día por el ejército israelí, más de 400.000 han sido desplazados desde agosto y los hospitales colapsan. Pese a los esfuerzos por llevar ayuda y lograr un alto el fuego, Gaza sigue siendo un infierno.
Más
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Selección editorial
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El ataque “tigre de papel” de Trump a Rusia ¿es mera retórica o estrategia real?
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Cómo el Sur Global ha liderado al mundo en reconocer a Palestina, pese a presión de Israel y EE.UU.
Türkiye
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
América Latina
Enviado de Venezuela acusa a EE.UU. de usar la guerra antidrogas como pretexto para intervención
El embajador Gutiérrez acusa a Washington de utilizar falsas afirmaciones de guerra antidrogas para justificar el apoyo de los recursos naturales de su país, advirtiendo que cualquier ataque no quedará sin castigo
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
España
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
Clima
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Energías verdes e inteligentes: más eficacia, pero también más riesgos, advierte un informe
Un devastador deslizamiento de tierra arrasa un pueblo en Sudán y deja más de 1.000 muertos
Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Cultura
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza
La serie turca “Teskilat” explora el sufrimiento en Gaza por la brutal ofensiva israelí
Donde el mar forja campeonas: Okyanus Arikan, la regatista turca que sueña con los Juegos Olímpicos
Bad Bunny y su reguetón de resistencia: ¿qué denuncia su música y qué nos enseña sobre Puerto Rico?
Escucha
El peso del mundo: la crisis de la obesidad
08:41
El peso del mundo: la crisis de la obesidad
Las nuevas reglas del trabajo en la era de la IA
08:59
Las nuevas reglas del trabajo en la era de la IA
Rohingya: la crisis olvidada
06:37
Rohingya: la crisis olvidada
¿Afecta tu nombre a tu destino?
04:35
¿Afecta tu nombre a tu destino?
Hambre como arma: Del colonialismo británico a la Gaza de hoy
09:18
Hambre como arma: Del colonialismo británico a la Gaza de hoy
¿Por qué algunos pasaportes son más poderosos que otros?
09:23
¿Por qué algunos pasaportes son más poderosos que otros?
Ver para creer: la terapia génica que restaura la vista
06:02
Ver para creer: la terapia génica que restaura la vista
¿Devolverá Estados Unidos la Estatua de la Libertad a Francia?
08:03
¿Devolverá Estados Unidos la Estatua de la Libertad a Francia?
La era militar de la inteligencia artificial
07:51
La era militar de la inteligencia artificial
La hipocresía de la política nuclear: ¿quién puede tener la bomba?
09:37
La hipocresía de la política nuclear: ¿quién puede tener la bomba?
Vídeos
Niño palestino agradece a su rescatista
00:24
Protestas globales en apoyo a la Flotilla Sumud
00:31
Soldados israelíes detienen niños en Cisjordania ocupada
00:21
“¡Mi mamá está viva!” - Grita un niño palestino
00:14
Repartidor esquiva a agentes del ICE y logra escapar
00:20
Protestas contra Netanyahu en Nueva York
00:26
Protestas sociales en Perú
02:26
Doctora habla de la destrucción en hospital de Gaza
02:14
Erdogan responde con firmeza a Netanyahu
01:54
Albanese "el genocidio de Gaza es la vergüenza de nuestro tiempo"
01:00
Explora
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Israel mató al menos 2.500 palestinos mientras buscaban comida en Gaza, según ONG israelí
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Netanyahu habla en la ONU ante una sala vacía tras la salida de delegados en protesta
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares