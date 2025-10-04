Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Dos años de genocidio: el infierno cotidiano en Gaza a través de los ojos de una madre
Lamis Dib, de 31 años y madre de dos hijos, ha sido desplazada 11 veces desde octubre de 2023 por la ofensiva israelí. Perdió a su esposo y a su padre, y sobrevive cada día entre miedo, dolor y destrucción. Esta es su historia.
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.
Sin tregua ni ayuda, los palestinos de Gaza siguen tratando de sobrevivir entre hambre y bombas
Decenas de palestinos son asesinados cada día por el ejército israelí, más de 400.000 han sido desplazados desde agosto y los hospitales colapsan. Pese a los esfuerzos por llevar ayuda y lograr un alto el fuego, Gaza sigue siendo un infierno.
Hamás estudia “seriamente” plan de Trump mientras líderes mundiales alertan que tiene “vacíos”
El grupo palestino Hamás afirmó que estudia seriamente el plan de tregua del presidente de EE.UU., Donald Trump, y que responderá pronto. Dijo que faltan garantías, en línea con líderes globales que alertan sobre “vacíos” y la necesidad de negociar.
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Israel ha bloqueado o interrumpido casi todos los intentos de tregua en Gaza desde noviembre de 2023, pese a que Hamás ha respaldado varias propuestas. Esta es la cronología de los acuerdos frustrados y los obstáculos impuestos por Tel Aviv.
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Líderes, organizaciones y miles de ciudadanos en Europa, América Latina y Türkiye condenaron la interceptación de la Flotilla Global Sumud y exigieron la protección de los activistas detenidos y la entrega de ayuda a la población del enclave.
Enviado de Venezuela acusa a EE.UU. de usar la guerra antidrogas como pretexto para intervención
El embajador Gutiérrez acusa a Washington de utilizar falsas afirmaciones de guerra antidrogas para justificar el apoyo de los recursos naturales de su país, advirtiendo que cualquier ataque no quedará sin castigo
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, redobló sus críticas a su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la revocación de su visa. Lo señaló como cómplice del genocidio en Gaza, mientras varios de sus ministros renunciaban a sus visas.
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició consultas sobre un “decreto de conmoción” que le otorga al gobierno poderes especiales para adoptar medidas de seguridad en medio de la escalada con Estados Unidos. ¿Qué implica y cómo se aplicaría?
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
El ministro ruso Sergey Lavrov señaló que le preocupan los ataques de EE.UU. en el Caribe, y advirtió contra una acción sobre Caracas que pueda usar a las fuerzas de la ONU en Haití. Mientras informes indican que Washington evalúa opciones militares.
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
Niño palestino agradece a su rescatista
00:24
Protestas globales en apoyo a la Flotilla Sumud
00:31
Soldados israelíes detienen niños en Cisjordania ocupada
00:21
“¡Mi mamá está viva!” - Grita un niño palestino
00:14
Repartidor esquiva a agentes del ICE y logra escapar
00:20
Protestas contra Netanyahu en Nueva York
00:26
Protestas sociales en Perú
02:26
Doctora habla de la destrucción en hospital de Gaza
02:14
Erdogan responde con firmeza a Netanyahu
01:54
Albanese "el genocidio de Gaza es la vergüenza de nuestro tiempo"
01:00
