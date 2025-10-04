OCEANÍA
Oceanía
¿Qué es el bloque ALBA y que pasó en cumbre de Venezuela por sus 20 años?
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) marcó los 20 años de su fundación con una cumbre en Venezuela, en la que pidió un “nuevo orden multipolar” donde reine la cooperación.
Abogado australiano condenado por filtrar datos sobre guerra en Afganistán
David McBride, abogado del ejército australiano, había filtrado archivos con el fin de exponer la mala gestión de las fuerzas militares y presuntos encubrimientos de asesinatos ilegales en Afganistán.
Australia considera reconocer un Estado palestino independiente
La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, dice que el reconocimiento formal podría impulsar el proceso de paz en Oriente Medio y debilitar a las facciones "destructivas".
China critica la alianza AUKUS y advierte sobre las disputas en el Pacífico
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, expresó su preocupación por el acuerdo AUKUS durante su visita a Papúa Nueva Guinea.
El primer ministro de Australia llama a Musk "multimillonario arrogante"
El primer ministro australiano criticó a Elon Musk después de que X se negara a cumplir con la directiva del gobierno de eliminar publicaciones relacionadas con un ataque que las autoridades califican como terrorista.
Identificadas en Australia tres nuevas especies de canguros extintos
Investigadores de la Universidad de Flinders identificaron especies de canguros extintas, incluida una que duplica el tamaño de los canguros rojos modernos.
