26 de abril de 2025
El papa Francisco fue enterrado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma
26 de abril de 2025
No habrá segunda reunión Zelenskyy-Trump este sábado como se había anunciado, afirma presidencia ucraniana
26 de abril de 2025
Trump se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea
26 de abril de 2025
Zelenskyy dice que habló de una tregua "incondicional" en su reunión "simbólica" con Trump
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
El parlamento israelí aprobó una moción simbólica que propone la anexión de Cisjordania ocupada, una medida que desató críticas de Türkiye y otros países, que la ven como una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz regional.
Tras protestas en México, la gentrificación vuelve al centro del debate: ¿qué implica para el país?
El problema de vivienda avanza en Ciudad de México y otras regiones del país, transformando barrios históricos en negocios para algunos sectores de la sociedad. Activistas alzan la voz contra este fenómeno, pero ¿qué dicen los expertos?
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
El Gobierno de España rechazó la propuesta del partido de ultraderecha Vox, que planteó deportar masivamente a inmigrantes, incluidos los naturalizados, que cometan delitos y no se integren a la sociedad. La condena y la controversia se extienden.
Pañuelos que hablan de memoria: el legado compartido de las Madres de Srebrenica y de Plaza de Mayo
En Bosnia, las Madres de Srebrenica buscan a sus hijos asesinados en el genocidio de 1995. A 11.000 km, las Madres de Plaza de Mayo luchan por la memoria en Argentina. Dos tragedias unidas por un pañuelo que representa la búsqueda de la verdad.
España afronta ola de violencia contra migrantes: ¿qué está pasando en Torre Pacheco?
La agresión a un anciano, atribuida sin pruebas a migrantes, desató una ola de discriminación y violencia en Torre Pacheco, en la región española de Murcia, impulsada por grupos de extrema derecha y alimentada por la desinformación.
Refugio para la memoria: la agencia turca TIKA inaugura museo del genocidio de Srebrenica
En el 30° aniversario de la masacre, inaugura el Museo del Genocidio de Srebrenica, iniciativa de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación para honrar a 8.000 bosnios asesinados. Fotos, cartas y prendas de una brutalidad que no debe olvidarse.
Para honrar a las víctimas del genocidio de Srebrenica, miles se unen a una Marcha por la Paz
A 30 años del genocidio de más de 8.000 musulmanes bosnios en Srebrenica, sobrevivientes lideran una marcha de 100 km junto a 6.000 personas por la ruta de escape que tomaron en junio de 1995. Siete víctimas recién identificadas serán enterradas.