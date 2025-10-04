La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Inspirados por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, un grupo de jóvenes colombianos creó una organización comunitaria que ofrece actividades culturales en uno de los barrios más pobres de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia.
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Desde la incierta búsqueda para intentar comer una vez al día hasta centros médicos que operan a más del 30% de su capacidad, los testimonios de residentes de Gaza y de doctores del hospital Al-Shifa revelan el colapso de la vida civil en el enclave.
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
Expertos señalan que los elogios de Trump al presidente turco marcan un claro cambio de política respecto a los años de Biden, lo que podría desbloquear beneficios en defensa y economía para Ankara y ayudar a resolver conflictos regionales.
El ataque “tigre de papel” de Trump a Rusia ¿es mera retórica o estrategia real?
El presidente de EE.UU. ha pasado de elogiar a Putin a respaldar plenamente las reclamaciones territoriales de Ucrania. Analistas sugieren que estos giros reflejan más su estilo de negociación que una política concreta.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que su homólogo de EE.UU., Donald Trump, está mal informado sobre la realidad del país, lo que derivó en decisiones de Washington que afectaron la histórica relación bilateral de más de 200 años.
By Baba Umar
El presidente de Argentina, Javier Milei, quedó en apuros tras sufrir una derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires y el revés que supuso el escándalo de coimas que involucra a su hermana Karina.
By Sadiq S Bhat
El recién presentado sistema “Celik Kubbe”, que traduce Cúpula de Acero, redefine la seguridad nacional de Türkiye con un sistema de varias capas, impulsado por inteligencia artificial y diseñado para neutralizar drones y misiles.