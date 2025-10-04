TÜRKİYE
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Funcionarios de seguridad de Türkiye informaron que el sospechoso trabajaba para el Mossad de Israel y estaba en contacto con Faysal Rasheed, miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel.
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Türkiye califica de “acto terrorista” ataque a flotilla Gaza e investiga detención de sus ciudadanos
Türkiye abrió una investigación tras la detención de 24 ciudadanos durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud, mientras denuncia la violación del derecho internacional y el riesgo a civiles
Türkiye califica de “acto terrorista” ataque a flotilla Gaza e investiga detención de sus ciudadanos
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
Donde el mar forja campeonas: Okyanus Arikan, la regatista turca que sueña con los Juegos Olímpicos
“Esto es una revolución”: cómo la Cúpula de Acero reinventa la defensa aérea de Türkiye
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, condenó el genocidio israelí y expresó su esperanza de que la paz y la seguridad prevalezcan en el enclave “desde el río hasta el mar”, durante la apertura del año legislativo del parlamento.
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
“Se necesitan acciones”: Türkiye invita a unirse a las medidas del Grupo de La Haya contra Israel
Türkiye y América Latina celebran lazos que trascienden distancias
Diálogo en Estambul: la guerra entre Rusia y Ucrania, el ascenso de Türkiye y la búsqueda de la paz
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
Barzaq, que documentaba el genocidio y la devastación en Gaza, fue asesinado en un bombardeo israelí. Desde TRT expresaron su pesar por la pérdida del fotoperiodista, que arriesgaba su vida para mostrar la realidad de la ofensiva.
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Tras el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de su plan para un alto el fuego en Gaza, no tardó en llegar el respaldo de los líderes de Türkiye, la Autoridad Palestina, así como de países europeos y asiáticos. Estas son las reacciones.
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza