Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU

Expertos señalan que los elogios de Trump al presidente turco marcan un claro cambio de política respecto a los años de Biden, lo que podría desbloquear beneficios en defensa y economía para Ankara y ayudar a resolver conflictos regionales.