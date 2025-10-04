Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Türkiye califica de “acto terrorista” ataque a flotilla Gaza e investiga detención de sus ciudadanos
Türkiye abrió una investigación tras la detención de 24 ciudadanos durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud, mientras denuncia la violación del derecho internacional y el riesgo a civiles
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
Expertos señalan que los elogios de Trump al presidente turco marcan un claro cambio de política respecto a los años de Biden, lo que podría desbloquear beneficios en defensa y economía para Ankara y ayudar a resolver conflictos regionales.
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, condenó el genocidio israelí y expresó su esperanza de que la paz y la seguridad prevalezcan en el enclave “desde el río hasta el mar”, durante la apertura del año legislativo del parlamento.
“Se necesitan acciones”: Türkiye invita a unirse a las medidas del Grupo de La Haya contra Israel
Mientras la brutal ofensiva de Israel en Gaza sigue cobrando miles de vidas palestinas, Türkiye lidera los esfuerzos para impulsar medidas coordinadas en la comunidad internacional que hagan a Tel Aviv rendir cuentas.
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
Barzaq, que documentaba el genocidio y la devastación en Gaza, fue asesinado en un bombardeo israelí. Desde TRT expresaron su pesar por la pérdida del fotoperiodista, que arriesgaba su vida para mostrar la realidad de la ofensiva.
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Tras el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de su plan para un alto el fuego en Gaza, no tardó en llegar el respaldo de los líderes de Türkiye, la Autoridad Palestina, así como de países europeos y asiáticos. Estas son las reacciones.