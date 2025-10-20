Tufan Erhurman, líder del Partido Republicano Turco (CTP), ganó las elecciones presidenciales de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) con el 62,76% de los votos, según los resultados preliminares que anunció la autoridad electoral la noche de este domingo.
Erhurman se impuso sobre el actual presidente Ersin Tatar, quien logró el 35,81% de los votos.
La participación electoral en estos comicios presidenciales fue del 64,87%, informó la Junta Suprema Electoral de Chipre del Norte.
Tras los resultados, Erhurman señaló que “la política exterior, naturalmente, se manejará en estrecha consulta con Türkiye: que no haya duda al respecto".
Türkiye felicita a Erhurman por su victoria
Luego de conocerse el triunfo de Erhurman en las elecciones de la RTCN, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, le envió una felicitación por su victoria.
"Espero que estas elecciones, en las que nuestros hermanos turcochipriotas expresaron su voluntad a través de las urnas, sean beneficiosas para nuestros países y la región", dijo el mandatario turco.
Por su parte, el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, declaró: "Las elecciones han demostrado la madurez de la RTCN como Estado y de sus votantes. Como patria y garante, seguiremos apoyando" al país.
La votación para estas elecciones presidenciales comenzó la mañana de este domingo a las 8 a.m., hora local, y se extendió hasta las 6 p.m., en 777 centros de votación de todo el país. La República Turca de Chipre del Norte tuvo 218.313 votantes elegibles.
El presidente actual Ersin Tatar se presentó como candidato independiente, mientras que Tufan Erhurman, líder del principal partido de oposición, el CTP, compitió como representante de su partido.
Mehmet Hasguler, Arif Salih Kirdag, Ahmet Boran e Ibrahim Yazici también se lanzaron como candidatos independientes, mientras que Osman Zorba representó al Partido Socialista de Chipre.
Huseyin Gurlek, cuyo nombre apareció en la papeleta, había planeado inicialmente presentarse, pero retiró su candidatura el sábado en apoyo a Ersin Tatar.
¿Quién es Tufan Erhurman?
El recién elegido presidente de la República Turca de Chipre del Norte nació en Lefkosa y completó su educación secundaria en el Colegio Turco Maarif en 1988.
Obtuvo su título en Derecho de la Universidad de Ankara en 1992, y trabajó como asistente de investigación en el Departamento de Derecho Administrativo, impartiendo cursos en la Universidad de Ankara, la Universidad de Hacettepe y la Universidad Técnica de Oriente Medio. Obtuvo su doctorado con una tesis sobre la supervisión no judicial y el Sistema del Defensor del Pueblo.
Erhurman posteriormente formó parte de comisiones para redactar la Ley de la Institución del Defensor del Pueblo de Türkiye, y se unió a las facultades de derecho de la Universidad del Mediterráneo Oriental y la Universidad del Cercano Oriente, donde también se desempeñó como vicedecano de la facultad de derecho de la EMU.
En 2005, formó parte del equipo de negociación que estableció la Comisión de Propiedad Inmueble bajo el entonces presidente Mehmet Ali Talat.
Fue elegido diputado de Lefkosa por el Partido Republicano Turco (CTP) en 2013, obtuvo el título de profesor asociado de derecho en 2014, y fue nombrado secretario general del CTP en 2015. Erhurman fue elegido líder del partido en 2016 y se desempeñó como primer ministro del gobierno de coalición cuádruple formado en 2018.
Erhurman está casado y tiene un hijo.
El papel de Türkiye como garante
En medio de su victoria electoral, Erhurman reafirmó que la política exterior de la RTCN se llevaría a cabo en estrecha consulta con Türkiye, enfatizando que "nadie debe dudar de esto".
Presentó a Türkiye no solo como el garante indispensable de la seguridad de la isla, sino también como el socio esencial en diplomacia y relaciones exteriores.
Subrayando la necesidad de unidad nacional, Erhurman declaró que "nuestra hermandad ha ganado", e insistió en que no hubo perdedores en las elecciones, solo una victoria colectiva para el pueblo turcochipriota.
Erhurman ha subrayado consistentemente el papel central que desempeña Türkiye en la seguridad de Chipre, describiendo el estatus de garante de Ankara como indispensable para la comunidad turcochipriota.
Recientemente ha argumentado que la cuestión de Türkiye como garante ya no está en debate, señalando la presencia militar de Francia, Israel y Estados Unidos en el sur como evidencia de que abandonar este acuerdo es imposible.