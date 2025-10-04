Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Selección editorial
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Israel ha bloqueado o interrumpido casi todos los intentos de tregua en Gaza desde noviembre de 2023, pese a que Hamás ha respaldado varias propuestas. Esta es la cronología de los acuerdos frustrados y los obstáculos impuestos por Tel Aviv.
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Inspirados por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, un grupo de jóvenes colombianos creó una organización comunitaria que ofrece actividades culturales en uno de los barrios más pobres de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia.
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Líderes, organizaciones y miles de ciudadanos en Europa, América Latina y Türkiye condenaron la interceptación de la Flotilla Global Sumud y exigieron la protección de los activistas detenidos y la entrega de ayuda a la población del enclave.
Opinión
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Argentina y Ecuador se acercan a la OTAN y a EE.UU., mientras Colombia, que solía ser un fuerte aliado de Washington en la región se aleja. Así se reabre el debate sobre la seguridad regional y la ausencia de una defensa colectiva en América Latina.
