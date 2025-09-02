Me despierto cada mañana con el sonido de drones sobrevolando y me pregunto si hoy será el día en que mi nombre se sume a la creciente lista de periodistas palestinos asesinados en Gaza.

Más de 245 de mis colegas han sido asesinados desde octubre de 2023. A algunos les dispararon mientras llevaban chalecos de prensa. Otros quedaron atrapados bajo los escombros de sus casas con sus familias. Conocía a muchos de ellos. No eran solo estadísticas, eran amigos que compartían la misma misión sagrada: mostrarle al mundo lo que está ocurriendo aquí.

El amigo más cercano que perdí fue el periodista Ismail Abu Hatab . Solíamos encontrarnos en el Café Al-Baqa , el lugar donde fue asesinado. Allí reíamos, soñábamos con futuros que ahora parecen imposibles. Apenas dos semanas antes de su asesinato, lo entrevisté sobre su exposición Entre el cielo y la tierra, en la que mostraba al mundo fragmentos de la Gaza devastada, exhibidos en una carpa en Los Ángeles.

Cuando llegó la noticia de su muerte, me quedé sin palabras. Ni siquiera pude llorar. Sentí, en cambio, un vacío inmenso, como si una parte de mí hubiera sido enterrada con él.

Hoy, mientras escribo estas líneas, las redacciones de todo el mundo llevan a cabo algo sin precedentes. Casi 200 medios de 50 países han oscurecido sus portadas, páginas de inicio y transmisiones en señal de solidaridad con nosotros, exigiendo el fin del asesinato de periodistas en Gaza y pidiendo acceso internacional a la prensa.

Reporteros Sin Fronteras, Avaaz y la Federación Internacional de Periodistas coordinaron esta protesta editorial global , la primera de su tipo.

Por un momento, nuestra profesión habla con una sola voz, que dice “basta”.

El mensaje es claro. Como dijo el director de RSF, esto no es solo una guerra contra Gaza, es una guerra contra el periodismo mismo. Sin embargo, desde donde estoy, bajo el bombardeo israelí, no puedo evitar percibir esta solidaridad como algo pasajero. Las portadas negras y los banners duran un día. Pero la guerra y la muerte de mis colegas nunca se detienen.

Y en Gaza, el periodismo se ha convertido en una sentencia de muerte. Israel ha perseguido deliberadamente una política de silenciamiento de los reporteros palestinos, asegurándose de que el mundo vea solo su versión de los hechos.

La última masacre ocurrió en el Hospital Nasser, el 25 de agosto, cuando las fuerzas israelíes atacaron lo que sabían era un centro de medios para periodistas.

Primero llegó el ataque inicial, luego un segundo, el “double-tap”, que mató a quienes corrían a refugiarse o a ayudar a los heridos. Entre los muertos estaban el fotógrafo de Reuters Hussam Al-Masri, la fotógrafa independiente Mariam Abu Daqqa y Mohamed Salama de Al Jazeera.

No fue la primera vez, ni será la última.

En dos años de ofensiva, los nombres son demasiados para contarlos: Aya Khodoura, Ahmed Al-Louh, Anas Al-Sharif, y cientos más. Cada uno llevaba una cámara o un cuaderno, no un arma. Cada uno contaba una historia que Israel quería enterrar.

Respuestas silenciadas y doble rasero





Cuando muere un periodista palestino, las organizaciones internacionales emiten comunicados y luego se hace el silencio.