EE.UU. declara “conflicto armado” contra cárteles, mientras Venezuela denuncia provocación aérea
El Pentágono notificó al Congreso que EE.UU. está en “conflicto armado” contra los cárteles, buscando blindar jurídicamente sus ataques. En paralelo, Venezuela denuncia incursiones y moviliza tropas.
Enviado de Venezuela acusa a EE.UU. de usar la guerra antidrogas como pretexto para intervención
El embajador Gutiérrez acusa a Washington de utilizar falsas afirmaciones de guerra antidrogas para justificar el apoyo de los recursos naturales de su país, advirtiendo que cualquier ataque no quedará sin castigo
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, redobló sus críticas a su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la revocación de su visa. Lo señaló como cómplice del genocidio en Gaza, mientras varios de sus ministros renunciaban a sus visas.
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició consultas sobre un “decreto de conmoción” que le otorga al gobierno poderes especiales para adoptar medidas de seguridad en medio de la escalada con Estados Unidos. ¿Qué implica y cómo se aplicaría?
Selección editorial
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
El ministro ruso Sergey Lavrov señaló que le preocupan los ataques de EE.UU. en el Caribe, y advirtió contra una acción sobre Caracas que pueda usar a las fuerzas de la ONU en Haití. Mientras informes indican que Washington evalúa opciones militares.
Opinión
Mekorot y la disputa por el agua: ¿cómo amplía sus tentáculos en Latinoamérica el sionismo hídrico?
La empresa estatal israelí Mekorot expande en América Latina un modelo hídrico extractivista que refuerza alianzas con la minería y los gobiernos neoliberales, anteponiendo el lucro sobre el derecho al agua. ¿Qué riesgos representa su avance?
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
El enviado de EE.UU. Richard Grenell aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro en medio de las crecientes tensiones. Mientras, Caracas convocó un simulacro nacional ante posibles conflictos armados o desastres naturales.
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
El presidente argentino, Javier Milei, ratificó su respaldo a Israel al reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu en el marco de la Asamblea General de la ONU, en medio de la creciente condena a Tel Aviv por el genocidio en Gaza.
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde al referéndum que impulsa el presidente Noboa para a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna. También se votará sobre la presencia de bases militares extranjeras. Aquí las claves.