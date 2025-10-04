¿En qué consiste la Misión Cortafuegos? El acuerdo entre México y EE.UU. contra el tráfico de armas

EE.UU. y México lanzan la “Misión Cortafuegos”, un acuerdo sin precedentes para frenar el tráfico de armas en la frontera. Sheinbaum celebra la nueva visión de Washington y pide responsabilidades.