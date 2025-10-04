AMÉRICA LATINA
EE.UU. declara “conflicto armado” contra cárteles, mientras Venezuela denuncia provocación aérea
EE.UU. declara “conflicto armado” contra cárteles, mientras Venezuela denuncia provocación aérea
El Pentágono notificó al Congreso que EE.UU. está en “conflicto armado” contra los cárteles, buscando blindar jurídicamente sus ataques. En paralelo, Venezuela denuncia incursiones y moviliza tropas.
¿En qué consiste la Misión Cortafuegos? El acuerdo entre México y EE.UU. contra el tráfico de armas
Enviado de Venezuela acusa a EE.UU. de usar la guerra antidrogas como pretexto para intervención
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Selección editorial
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Cómo Javier Milei pasó de profesar un discurso anticorrupción a quedar envuelto en un escándalo
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
El ministro ruso Sergey Lavrov señaló que le preocupan los ataques de EE.UU. en el Caribe, y advirtió contra una acción sobre Caracas que pueda usar a las fuerzas de la ONU en Haití. Mientras informes indican que Washington evalúa opciones militares.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
Cañones dispararon hacia el mar, vehículos anfibios desembarcaron en la costa y camiones trasladaron misiles antiaéreos Pechora de fabricación rusa hacia el litoral.
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que la visa de Petro será revocada debido a sus “acciones imprudentes e incendiarias”.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Opinión
opinion
author
Alfonso Insuasty Rodríguez
author
Cruz Bonlarron Martínez
author
Alfonso Insuasty Rodríguez
Por Esteban Actis
Por Jhohan Oporto Sánchez, Micaela Herbas Rojas
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
El enviado de EE.UU. Richard Grenell aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro en medio de las crecientes tensiones. Mientras, Caracas convocó un simulacro nacional ante posibles conflictos armados o desastres naturales.
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
El presidente argentino, Javier Milei, ratificó su respaldo a Israel al reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu en el marco de la Asamblea General de la ONU, en medio de la creciente condena a Tel Aviv por el genocidio en Gaza.
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde al referéndum que impulsa el presidente Noboa para a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna. También se votará sobre la presencia de bases militares extranjeras. Aquí las claves.
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares