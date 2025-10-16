“No conozco el sonido de las bombas ni la sensación del hambre. Me avergonzaría saberlo y no actuar en consecuencia”, reflexionó Fedzilla, artista latina que ha llevado su música y activismo desde los escenarios underground de Londres hasta Palestina, y que usa su arte para expresar solidaridad con Gaza, en diálogo con TRT Español.

La rapera chileno-alemana debutó hace dos años con un EP y, desde entonces, ha publicado varios sencillos, construyendo un camino propio en la escena musical. Ha participado en algunos de los festivales más importantes del Reino Unido, incluyendo cuatro presentaciones en Glastonbury y un show ante 20.000 personas en Africa Oye, el encuentro de música y cultura africana más grande del país.

Fedzilla ha colaborado con bandas de estilos muy diversos, explorando desde electrónica hasta pop y fusiones con metal. Pasó más de cinco años en Wara, grupo latino radicado en Londres, y tres en Full Attack Band, proyecto internacional del saxofonista argentino Alejandro Toledo que mezcla sonidos balcánicos, latinos y electrónica en directo.

Y durante este camino se ha consolidado como una figura dentro del underground londinense, usando su arte y sus redes para visibilizar la situación en Palestina. Su tema Border Ctrl , en colaboración con la banda palestina de música electrónica 47SOUL y la rapera británico-palestina Shadia Mansour, ha superado 1,5 millones de visualizaciones en YouTube, llevando un mensaje de resiliencia y solidaridad a oyentes de todo el mundo.

Lejos de los caminos comerciales que apoyen a Israel





La defensa de los derechos palestinos ha dejado de ser solo una postura política para Fedzilla: se ha convertido en uno de los ejes principales de su carrera, alejándola de los circuitos comerciales convencionales. En conversación con TRT Español, sostiene que, de seguir por esos caminos, “inevitablemente, sería cómplice de un sistema que contradice mis principios”.

Por eso, evita presentarse en recintos como el O2 Arena de Londres y el Teatro Sadler's Wells, financiados por Barclays, banco criticado repetidamente por financiar a empresas que suministran armas a Israel.

"No hay lugar en nuestro panorama musical para un financiamiento vinculado al comercio de armas, la industria de la defensa, la guerra o los bancos que lo sustentan", sostiene la artista. "En Sadler’s Wells estaba optando a un puesto para enseñar rap a jóvenes y, al enterarme durante la entrevista de sus fuentes de financiación, no tuve más remedio que retirarme”.

Es que varios actores de la industria musical han sido criticados por su influencia sionista. Por ejemplo, el director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge, ha apoyado organizaciones proisraelíes tales como Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que recauda fondos para el ejército israelí. En este sentido, afirma: “Simplemente no hay excusa para ser cómplice o permanecer en silencio”.

Una amistad que inició una causa

Su compromiso con Palestina comenzó en sus veintitantos, en un centro de arte en Londres, tras conocer a un colega israelí antisionista que cambió su manera de ver la causa palestina.

“Un día, una amiga me sentó y, con amabilidad y honestidad, me dijo que había muchas cosas que no sabía, y se ofreció a enseñarme”, añade. Lo que siguió fueron meses de aprendizaje sobre la ocupación israelí, la resistencia diaria del pueblo palestino y la maquinaria propagandística de Tel Aviv.

Documentales como Stone Cold Justice y Visit Palestine, junto con proyecciones del Festival Anual de Cine Palestino de Londres marcaron un periodo de acercamiento a la causa palestina.

Testigo de primera mano de Palestina





Su vínculo con la diáspora la impulsó a ver la realidad sobre el terreno. Viajó a Palestina cuatro veces, la última a principios de 2022. En ocasiones anteriores recorrió Ramala, Jerusalén ocupada y los Altos del Golán ocupados, siendo testigo de primera mano sobre la dura situación del pueblo palestino.

En los Altos del Golán ocupados, se sorprendió por el alto grado de militarización de la zona ocupada, en lo que describió como un contundente llamado de atención. “Es impactante la cantidad de patrimonio y de lugares, tan profundamente conectados con la tierra, que han sido destruidos”, afirmó. Recordó cómo los cactus suelen ser todo lo que hoy señala las aldeas palestinas destruidas desde 1948.

Durante sus viajes conoció a palestinos de pequeñas aldeas que le relataron décadas de acoso: reconstrucción de huertos tras la destrucción causada por excavadoras israelíes, el pago de multas y juicios, la limpieza étnica que implicó la pérdida de hectáreas de tierras cultivables y animales, y la constante lucha por el acceso al agua.

“Conocí a abuelas más antiguas que el estado de Israel, piedras en muros más antiguas que el propio sionismo”, cuenta.