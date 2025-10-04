Al-Sharaa llega a Nueva York en la primera participación de un presidente sirio en la ONU desde 1967
Siria marca un hito diplomático con la llegada del presidente Ahmed Al-Sharaa a la Asamblea General de la ONU. Se trata de la primera participación de un jefe de Estado sirio desde 1967 y constituye un momento clave para el país.
Revitalizar la economía de Siria: el plan de Damasco para borrar dos ceros y revaluar su moneda
Tras 14 años de guerra y con una moneda casi sin valor, Siria se enfrenta al desafío de revitalizar su economía, comenzando por revaluar la libra mediante la eliminación de dos ceros en sus billetes. Cómo funciona el plan y cuál puede ser su alcance.