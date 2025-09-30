“Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo". Con estas palabras, el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU la semana pasada, pronunciando el primer discurso de Damasco en las Naciones Unidas desde 1967.

En la capital de Siria, las personas se congregaron en plazas públicas para seguir en comunidad las palabras de Al-Sharaa, una señal de que este no era simplemente otro ritual diplomático, sino un momento de catarsis nacional.

El simbolismo fue innegable. Siria, después de una sangrienta guerra civil de 14 años y la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre 2024, se presentaba ante el mundo de nuevo. Estaba asegurando su lugar en la política internacional.

El discurso de Al-Sharaa, así como la visita de toda la delegación a Estados Unidos, apuntó a redefinir la identidad de Siria como Estado, buscar legitimidad en el exterior mediante reuniones bilaterales con otros líderes mundiales, y sentar las bases para los esfuerzos de reconstrucción.

Redefiniendo el Estado





En su discurso, Al-Sharaa mencionó las masacres y los crímenes contra la humanidad cometidos durante la era de Assad. Pero también declaró que Siria ahora ha dejado atrás este pasado y está comenzando una nueva página: una clara señal sobre la magnitud de la transformación del país.

Como un Estado que trata de redefinirse a sí mismo, el posicionamiento de Siria en las políticas públicas nacionales e internacionales constituirá un paso decisivo para moldear su futuro.

Buscando limpiar los estragos que causaron 61 años de gobierno e ideología baazista, el Estado ahora intenta reformular su política exterior, su economía, sus sistemas de justicia y educación, sus relaciones con los estados vecinos y –lo más importante– su relación con su propio pueblo.

El grado en que pueda avanzar en todas estas áreas es crucial para el futuro del país y de la región.

En el escenario mundial, el mensaje fue claro: Siria está emergiendo del aislamiento, integrándose con el mundo y buscando su inclusión en estructuras de alianzas. Sus preocupaciones principales son el reconocimiento, el levantamiento de las sanciones y el cese de los ataques a manos de Israel.

La visita a Estados Unidos y el discurso en las Naciones Unidas fueron un paso importante hacia el reconocimiento internacional. Las sanciones, a su vez, se convirtieron en el primer punto de la agenda bilateral.

Además, las negociaciones a puerta cerrada, que se han extendido durante meses, también sugieren un esfuerzo por concretar un nuevo acuerdo de seguridad y desescalada con Israel, basado en el acuerdo de 1974.

Sin embargo, según el presidente Al-Sharaa y el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, aunque Damasco permanece abierta a resolver las disputas a través del diálogo, Israel –a pesar de la presión estadounidense– ha preferido dilatar el acuerdo.

Desde diciembre de 2024 hasta ahora, Tel Aviv ha considerado como prioridades críticas retener los territorios recién ocupados, preservar las relaciones con las milicias drusas en Al-Suweida bajo el liderazgo de Hikmat al Hijri, y mantener la libertad de violar el espacio aéreo sirio cuando Tel Aviv lo desee. La probabilidad de que cualquier posible acuerdo exija concesiones en estos puntos es la razón principal por la que Israel se abstiene de comprometerse.

Asuntos internos





El discurso de Al-Sharaa planteó densos mensajes hacia la política interna y los asuntos nacionales del país. En su discurso de nueve minutos, abordó temas de justicia, el sistema legal, las elecciones y el nuevo parlamento, así como el establecimiento de comités para identificar a los perpetradores de crímenes violentos y de guerra.

De esta manera, el mandatario buscó generar confianza frente estos asuntos tanto en el mundo como entre sus propios ciudadanos.

Articular tales compromisos y, lo que es más importante, tomar medidas concretas para implementarlos, será esencial. Por un lado, a nivel internacional servirá para aumentar la legitimidad de la nueva administración. Y, por otro, internamente, ayudará a asegurar el consentimiento popular al restaurar en Siria una estructura estatal que funcione adecuadamente.