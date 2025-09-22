Por primera vez desde 1967, un jefe de Estado de Siria estará presente en la Asamblea General de la ONU: la participación del presidente, Ahmed Al-Sharaa, marca un hito diplomático para Damasco.

Al-Sharaa arribó el domingo a Nueva York, donde se celebrará la asamblea, acompañado de una delegación de alto nivel integrada por ministros y altos funcionarios, en lo que la agencia oficial de noticias siria, SANA, describe como un momento clave para el país.

Al llegar a Estados Unidos, Al-Sharaa se reunió con un grupo de sirios expatriados, destacando “la importancia de su papel en transmitir la verdadera imagen de la República Árabe Siria” y expresando “su agradecimiento por sus esfuerzos sinceros en servicio de su patria”.

Levantamiento de sanciones

En declaraciones a la cadena estadounidense CBS, Al-Sharaa elogió la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de levantar las sanciones sobre Siria. Además, señaló que esta medida beneficia a todos los países del mundo, no solo a Siria, e instó a Estados Unidos a entablar negociaciones sobre diversos temas de interés mutuo y a restaurar las relaciones de manera directa y positiva.

Por otra parte, advirtió que oponerse al levantamiento de sanciones agravaría el sufrimiento de la población civil. "Creo que el mundo no debe volver a ser cómplice del asesinato del pueblo sirio al frenar o impedir el levantamiento de las sanciones e impedirles reconstruir su país", afirmó Al-Sharaa en la entrevista publicada el domingo.

Asimismo, destacó que Siria había protegido a su población frente a la opresión, facilitando el retorno de refugiados y desplazados.