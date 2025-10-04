¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?

El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.