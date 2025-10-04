¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
De afirmaciones militares infladas a narrativas humanitarias distorsionadas, la intervención de Netanyahu ante las Naciones Unidas sigue ocultando la verdad sobre las acciones de Israel en Gaza y más allá.
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Este 25 de septiembre se cumplen 22 años de la muerte de Edward Said, el intelectual palestino que denunció la narrativa orientalista que deshumaniza y legitima la violencia e impunidad contra su pueblo. Gaza es hoy su escenario más brutal.
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Argentina y Ecuador se acercan a la OTAN y a EE.UU., mientras Colombia, que solía ser un fuerte aliado de Washington en la región se aleja. Así se reabre el debate sobre la seguridad regional y la ausencia de una defensa colectiva en América Latina.
No hay en la historia moderna un acuerdo comercial que haya demorado tanto: tres décadas de avances, retrocesos y presiones. ¿En qué etapa está el acuerdo entre la UE y el Mercosur? Y por qué, esta vez, es Europa la que debe tomar la decisión.
BRICS y sanciones de Trump: cómo grupos opositores capitalizan la política exterior en Latinoamérica
La política exterior se ha vuelto terreno de disputa doméstica. En varios países latinoamericanos, la oposición transforma las sanciones de Trump en arma para conseguir réditos electorales.