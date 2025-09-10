Trece países, entre ellos Türkiye, Colombia, Bolivia y Sudáfrica, se comprometieron durante la más reciente reunión del Grupo de La Haya a implementar seis medidas para cortar vínculos con Israel por sus atrocidades en Palestina.

La Conferencia de Emergencia sobre Palestina en Bogotá reunió a más de 30 países de América Latina, África, Asia, Europa y Oriente Medio en julio pasado. Y estableció el 20 de septiembre —una fecha en la que también se desarrolla el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU que empieza este martes— como plazo máximo para que más Estados se sumen, mientras continúan las consultas en las capitales de todo el mundo.

Las medidas incluyen la suspensión del comercio militar con Israel, el bloqueo al tránsito de armas, la revisión de contratos públicos para reducir vínculos financieros, la restricción de bienes de doble uso y la denegación de derechos de atraque a buques israelíes que transporten combustible, armas u otra carga prohibida.

Türkiye fue el primer país en firmar y aplicar dichas medidas.

Al hacerlo, acompañó su respaldo con nuevas restricciones al transporte marítimo vinculado a Israel, dejando claro que la decisión va más allá de la retórica. “Compartimos el objetivo principal del Grupo de La Haya de aumentar la cooperación internacional contra el desafío de Israel al derecho internacional”, señalaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye a TRT World.

“Los responsables del genocidio en Gaza deben rendir cuentas”, añadieron.

Sanciones en la práctica





Antes de la conferencia en Bogotá, Türkiye ya había suspendido por completo su comercio bilateral con Israel, que ascendía a unos 9.500 millones de dólares.

El mes pasado, Ankara reforzó aún más esta postura al prohibir que barcos de propiedad israelí o vinculados con Tel Aviv accedieran a los puertos turcos.

Las autoridades portuarias ahora exigen a los agentes marítimos que certifiquen que los buques no tienen relación con Israel y no transportan carga prohibida como armas o materiales peligrosos.

Los buques con bandera turca también tienen prohibido atracar en Israel.