ORIENTE MEDIO
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
Hamás estudia “seriamente” plan de Trump mientras líderes mundiales alertan que tiene “vacíos”
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
By Kazim Alam
Genocidio en Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Niño palestino agradece a su rescatista
00:24
Protestas globales en apoyo a la Flotilla Sumud
00:31
Soldados israelíes detienen niños en Cisjordania ocupada
00:21
“¡Mi mamá está viva!” - Grita un niño palestino
00:14
Repartidor esquiva a agentes del ICE y logra escapar
00:20
Protestas contra Netanyahu en Nueva York
00:26
“Sinceramente, la película más pro-Palestina que he visto en el cine comercial”
01:58
"Me sancionan y luego hacen mi trabajo aún más visible"
02:37
"Los palestinos deberían tener... libertad de elección"
00:45
Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos
00:32
Escucha
Escucha las noticias de TRT Español
03:40
Escucha las noticias de TRT Español
El peso del mundo: la crisis de la obesidad
08:41
El peso del mundo: la crisis de la obesidad
Las nuevas reglas del trabajo en la era de la IA
08:59
Las nuevas reglas del trabajo en la era de la IA
Rohingya: la crisis olvidada
06:37
Rohingya: la crisis olvidada
¿Afecta tu nombre a tu destino?
04:35
¿Afecta tu nombre a tu destino?
Hambre como arma: Del colonialismo británico a la Gaza de hoy
09:18
Hambre como arma: Del colonialismo británico a la Gaza de hoy
¿Por qué algunos pasaportes son más poderosos que otros?
09:23
¿Por qué algunos pasaportes son más poderosos que otros?
Ver para creer: la terapia génica que restaura la vista
06:02
Ver para creer: la terapia génica que restaura la vista
¿Devolverá Estados Unidos la Estatua de la Libertad a Francia?
08:03
¿Devolverá Estados Unidos la Estatua de la Libertad a Francia?
La era militar de la inteligencia artificial
07:51
La era militar de la inteligencia artificial
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
Un comité alertó que Israel ha destruido la presencia cristiana en Palestina con políticas de limpieza étnica, cuestionando las afirmaciones de Netanyahu en la ONU sobre esta población. En medio, el ejército israelí bombardeó otro hospital en Gaza.
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
El presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Washington este lunes, en medio del impulso de la Casa Blanca por un plan de tregua en Gaza. Entre tanto, Hamás señala que no ha recibido una propuesta oficial.
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
De afirmaciones militares infladas a narrativas humanitarias distorsionadas, la intervención de Netanyahu ante las Naciones Unidas sigue ocultando la verdad sobre las acciones de Israel en Gaza y más allá.
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Opinión
opinion
author
Aya Jebari Laakel
author
Dr Dan Steinbock
author
Shameela Islam-Zulfiqar
Por Fawaz Tourki
Por Luqman Nieto
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
En las últimas 24 horas, Israel ha intensificado sus ataques, con consecuencias devastadoras para los civiles. Tal es la brutalidad en Ciudad de Gaza que Médicos Sin Fronteras ha tenido que suspender su actividad.
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU