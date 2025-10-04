Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Niño palestino agradece a su rescatista
Niño palestino agradece a su rescatista
Protestas globales en apoyo a la Flotilla Sumud
Protestas globales en apoyo a la Flotilla Sumud
Soldados israelíes detienen niños en Cisjordania ocupada
Soldados israelíes detienen niños en Cisjordania ocupada
“¡Mi mamá está viva!” - Grita un niño palestino
“¡Mi mamá está viva!” - Grita un niño palestino
Repartidor esquiva a agentes del ICE y logra escapar
Repartidor esquiva a agentes del ICE y logra escapar
Protestas contra Netanyahu en Nueva York
Protestas contra Netanyahu en Nueva York
“Sinceramente, la película más pro-Palestina que he visto en el cine comercial”
“Sinceramente, la película más pro-Palestina que he visto en el cine comercial”
"Me sancionan y luego hacen mi trabajo aún más visible"
"Me sancionan y luego hacen mi trabajo aún más visible"
"Los palestinos deberían tener... libertad de elección"
"Los palestinos deberían tener... libertad de elección"
Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos
Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
El histórico discurso del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la ONU marcó la apuesta de Damasco por enterrar la era de Bashar Al-Assad, levantar las sanciones y demostrarle al mundo, y a su pueblo, que la paz y la prosperidad aún son posibles.
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
Un comité alertó que Israel ha destruido la presencia cristiana en Palestina con políticas de limpieza étnica, cuestionando las afirmaciones de Netanyahu en la ONU sobre esta población. En medio, el ejército israelí bombardeó otro hospital en Gaza.
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
El presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Washington este lunes, en medio del impulso de la Casa Blanca por un plan de tregua en Gaza. Entre tanto, Hamás señala que no ha recibido una propuesta oficial.
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Este 25 de septiembre se cumplen 22 años de la muerte de Edward Said, el intelectual palestino que denunció la narrativa orientalista que deshumaniza y legitima la violencia e impunidad contra su pueblo. Gaza es hoy su escenario más brutal.
