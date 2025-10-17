Después de dos años de bombardeos incesantes y una devastación total en Gaza, y tras los múltiples obstáculos impuestos por Israel, Tel Aviv y Hamás lograron finalmente un esperado alto el fuego. Sin embargo, reportes indican que el ejército israelí no detuvo por completo sus ataques, que han dejado más de 20 muertos desde su implementación, constituyendo una clara violación de la tregua. A su vez, Israel acusa a Hamás de incumplirla, acusaciones que el grupo palestino rechaza.

Hamás ha denunciado estos ataques mortales, asegurando que evidencian la falta de respeto de Israel a los compromisos asumidos. Este jueves, un alto funcionario del grupo informó a la agencia de noticias Reuters que al menos 24 palestinos murieron por disparos del ejército israelí en la última semana. Añadió que se entregó a los mediadores –Türkiye, Qatar y Estados Unidos– una lista detallada de estas violaciones.

“El estado ocupante está trabajando día y noche para socavar el acuerdo mediante sus violaciones sobre el terreno”, añadió el funcionario.

Los reportes de muertes no provienen solo de Hamás: agencias y medios también confirmaron varios casos. Dos hermanos palestinos murieron el jueves en un ataque aéreo israelí al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, en lo que la agencia palestina Wafa describió como la más reciente violación de la tregua. Wafa había informado el martes que nueve palestinos fallecieron por disparos del ejército, seis de ellos trasladados al Hospital Bautista Al-Ahli en la Ciudad de Gaza y tres al Hospital Nasser en Jan Yunis. Colaboradores de la cadena qatarí Al Jazeera también confirmaron varias muertes.

Relacionado TRT Español - “Es como volver a nacer”: Israel libera a casi 2.000 prisioneros palestinos tras el alto el fuego

Rafah permanece cerrado y la ayuda humanitaria no llega a Gaza





Las violaciones del alto el fuego por parte de Israel no se limitan a los ataques continuos: también bloquean la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, dejando a la población al borde de la hambruna. Y las cifras evidencian las enormes dificultades que enfrenta la población para acceder a suministros básicos.

Aunque Israel no ha publicado datos oficiales completos, autoridades locales y organizaciones independientes han realizado varios recuentos. Las autoridades locales informaron que alrededor de 480 camiones de ayuda pudieron ingresar al enclave sitiado este miércoles. Sin embargo, la oficina subrayó que la cantidad de asistencia sigue siendo extremadamente limitada, describiéndola como “una gota en el océano de necesidades”.

Antes, el domingo, Israel permitió el ingreso de apenas 173 camiones de ayuda, incluidos tres con gas para cocinar y seis con combustible, mientras que el lunes y martes no se autorizó la entrada de ningún envío, según Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de medios.

Según la primera fase del acuerdo de alto el fuego, se espera que diariamente entren a Gaza 600 camiones de ayuda humanitaria, incluidos aquellos que transportan combustible y gas para cocinar.

No obstante, el cruce de Rafah, que ofrece acceso directo al territorio y se suponía que sería la entrada principal de la ayuda humanitaria, todavía permanecía cerrado este jueves desde el lado palestino, pese a que su reapertura estaba prevista para el miércoles como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este jueves que el cruce, probablemente reabrirá el domingo, según informó el diario Yedioth Ahronoth.Saar señaló que se están realizando preparativos para reabrir el paso en los próximos días, aunque no ofreció más detalles.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, declaró también este jueves que El Cairo mantiene conversaciones con Israel para abrir la frontera “literalmente para inundar Gaza de alimentos y materiales de ayuda”, dado que la situación en el enclave ha alcanzado niveles “catastróficos”. “El cruce de Rafah está abierto las 24 horas del día desde el lado egipcio”, añadió. Sin embargo, Israel no ha hecho lo propio.

Según medios israelíes, Tel Aviv se niega a reabrir el cruce hasta recibir los restos de todos los rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás.

Israel devuelve cuerpos de palestinos “atados, con los ojos vendados y signos de tortura”





El intercambio de rehenes y prisioneros, así como la entrega de cuerpos de los fallecidos, incluido en la primera fase del alto el fuego, está casi concluido. Hasta ahora, Israel ha liberado al menos 120 cuerpos de palestinos, y ahora se trabaja en la devolución de los restantes.

Sin embargo, se encontraron signos de tortura y quemaduras en algunos de los cuerpos devueltos. El Ministerio de Salud de Gaza informó este jueves que había recibido los restos de 30 palestinos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, señalando que varios presentaban evidentes señales de abuso.

"Los cuerpos de los prisioneros de Gaza nos fueron devueltos atados como animales, con los ojos vendados y con horribles señales de tortura y quemaduras, evidencia de atrocidades cometidas en secreto", declaró el Dr. Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza.