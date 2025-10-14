La emoción, las lágrimas y los reencuentros llenaron las calles de Cisjordania ocupada y de Gaza este lunes, cuando cerca de 2.000 prisioneros palestinos fueron liberados de cárceles israelíes en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás.

Cerca del mediodía comenzaron a salir autobuses desde la prisión israelí de Ofer, con destino a la localidad de Beitunia, informó la Oficina de Medios de los Prisioneros, y más tarde le seguirían los dirigidos a Gaza.

Al descender de los vehículos, algunos palestinos hicieron la señal de la victoria en medio de una felicidad absoluta, pero también se vieron muchas caras agotadas tras meses o incluso años de abusos y torturas sufridos en las cárceles israelíes. De hecho, muchos tenían dificultades para caminar sin ayuda. Todos, sin embargo, fueron recibidos por una numerosa multitud que celebraba su regreso, con aplausos y un júbilo que no se veía desde febrero, cuando Tel Aviv había liberado a otro grupo de prisioneros en el marco de un alto el fuego que poco después Israel rompió.

"Es un sentimiento indescriptible, es como volver a nacer", declaró Mahdi Ramadan, uno de los liberados, flanqueado por sus padres, con quienes dijo que pasaría su primera noche fuera de la cárcel, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

La emoción era palpable en cada rincón: familiares se abrazaban, jóvenes lloraban y apoyaban la frente unos contra otros, y algunos incluso se desmayaron por la intensidad de volver a ver a sus seres queridos tras años, y en ocasiones décadas, en prisión.

"Nunca he visto a mi padre"

Los medios palestinos habían informado el domingo que las autoridades israelíes habían pedido a las familias de los prisioneros abstenerse de celebraciones masivas. “No se permiten recepciones, ni celebraciones, ni reuniones”, contó Alaa Bani Odeh, quien vino desde Tammun, en el norte de Cisjordania ocupada, para reencontrarse con su hijo de 20 años, encarcelado hace cuatro años.

No obstante, cientos de palestinos hicieron lo imposible para, pese a las restricciones de viaje que impone Israel a los palestinos de Cisjordania ocupada, llegar hasta el punto donde los prisioneros obtenían su libertad.

Entre ellos estaba Nur Sufan, quien viajó junto a otros familiares desde la ciudad de Nablus y pasó la noche en su vehículo a la espera del momento más ansiado.

Para Sufan, de 27 años, este momento significaba finalmente poder ver a su padre, Musa, encarcelado apenas unos meses después de su nacimiento. “Nunca había visto a mi padre… es un momento muy especial”, afirmó a la agencia AFP.

Y la sensación entre la multitud era de alivio, tanto para los prisioneros como sus familiares. “Los prisioneros viven de la esperanza… Volver a casa, a nuestra tierra, vale todo el oro del mundo”, afirmó Samer al Halabiyeh, uno de los liberados. “Si Dios quiere, prevalecerá la paz y la guerra en Gaza terminará. Ahora solo quiero vivir mi vida”, concluyó.

Liberados y deportados