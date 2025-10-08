Han pasado dos años desde la incursión que lanzó Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, para responder a lo que el grupo palestino denunció como ataques diarios a la mezquita de Al Aqsa y la violencia de colonos ilegales en Cisjordania ocupada, así como para poner la cuestión de Palestina "de nuevo sobre la mesa".

Esta acción y la respuesta desorganizada del ejército israelí –junto a su controvertida “Directiva Aníbal” – llevaron a la muerte de unas 1.200 personas, muchas de las cuales eran soldados y civiles israelíes.

Y, desde entonces, Tel Aviv dio rienda suelta a un genocidio implacable contra los palestinos que transformó Gaza –sitiada por tierra, aire y mar a manos de Israel desde 2005– en un paisaje devastador, mientras un público internacional presencia conmocionado las atrocidades.

Gaza yace en ruinas, su infraestructura está destrozada y la vida civil ha sido prácticamente aniquilada. Hospitales, escuelas y sistemas de agua están destruidos.

Oficialmente, Israel ha matado a más de 67.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños. Sin embargo, se estima que el número real de víctimas es mucho mayor.

La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, determinó que es plausible que los actos de Israel constituyan un genocidio, mientras que la Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio, el principal organismo mundial de académicos sobre este tema, ha declarado formalmente que Tel Aviv está perpetrando un genocidio en Gaza.

Un informe reciente de la ONU también confirmó que las acciones israelíes equivalen a un genocidio de palestinos en Gaza.

Seis vetos para proteger a Israel





A lo largo de estos dos años de tragedias incesantes para los palestinos, EE.UU. ha respaldado inequívocamente a Israel.

Los críticos argumentan que si bien los funcionarios en Washington suelen expresar su preocupación por la situación en Gaza, esas palabras no se han traducido en restricciones al suministro de armas para Tel Aviv.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, EE.UU. ha usado su veto seis veces desde octubre de 2023 para bloquear resoluciones destinadas a poner fin al genocidio de Israel en Gaza o garantizar el acceso de ayuda humanitaria al enclave.

El último veto ocurrió en septiembre de 2025, cuando Washington rechazó los llamados a un alto el fuego inmediato. Cada veto ha generado críticas acerca de que a Tel Aviv se le está protegiendo de la rendición de cuentas internacional.

Este escudo diplomático ha ayudado, señalan los observadores, a normalizar la ofensiva del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Gaza. Su política ha implicado una intensa ofensiva urbana, expulsiones masivas y la devastación de barrios enteros.

Desde octubre de 2023, la asistencia militar estadounidense a Israel ha alcanzado un total de al menos 21.000 millones de dólares. La financiación se ha destinado a municiones, proyectiles de artillería y sistemas de defensa antimisiles que han sostenido el genocidio.

El año pasado, Washington aprobó un acuerdo masivo de armas que incluye aviones de combate avanzados y bombas de precisión guiada, además del paquete anual de 3.800 millones de dólares garantizado bajo acuerdos a largo plazo.

Durante este tiempo, la escasez de alimentos ha impactado a los más de 2 millones de residentes de Gaza, con casi la mitad de la población en riesgo de hambruna y desnutrición.

Mientras los hospitales luchan con la escasez crítica de sangre, insulina y suministros médicos, dejando a los heridos sin atención. Todo esto hace que la magnitud de la tragedia sea tan abrumadora que casi nos ciegue a los eventos de los últimos dos años.

El flujo de armas se mantiene





A finales de enero de 2024, la pequeña Hind Rajab, de sólo cinco años, fue asesinada en la Ciudad de Gaza después de que las fuerzas israelíes dispararan cientos de balas contra el auto de su familia. Ella había suplicado ayuda por teléfono a la Media Luna Roja, atrapada junto a los cuerpos de sus familiares. Los rescatistas enviados a buscarla también fueron asesinados.

Expertos de la ONU calificaron el incidente como un potencial crimen de guerra, emblemático del patrón más amplio de ataques israelíes contra civiles.

Solo semanas después, el 29 de febrero, las tropas israelíes abrieron fuego contra una multitud reunida alrededor de camiones de ayuda en el norte de Gaza, matando al menos a 118 personas e hiriendo a más de 760 heridos.

La ONU lo calificó de ser una masacre, y lo vinculó al uso de Israel del hambre como arma de guerra.