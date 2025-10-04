España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
El Ministerio de Defensa de España anuló dos contratos de armas con compañías israelíes, que ascendían a un valor de 1.180 millones de dólares, como parte de las medidas del presidente Pedro Sánchez contra Tel Aviv por el genocidio en Gaza.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve acciones para detener el exterminio de los palestinos, “un pueblo indefenso” a manos de Tel Aviv. Entre las medidas hay una ley que hará permanente el bloqueo de armas a Israel.
