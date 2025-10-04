ESPAÑA
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
El Ministerio de Defensa de España anuló dos contratos de armas con compañías israelíes, que ascendían a un valor de 1.180 millones de dólares, como parte de las medidas del presidente Pedro Sánchez contra Tel Aviv por el genocidio en Gaza.
España rechaza calumnias de Israel sobre “antisemitismo” y llama a su embajadora en Tel Aviv
El Gobierno de España emitió una dura condena a “las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo” con que Israel respondió a las medidas anunciadas por Madrid para detener el genocidio en Gaza.
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve acciones para detener el exterminio de los palestinos, “un pueblo indefenso” a manos de Tel Aviv. Entre las medidas hay una ley que hará permanente el bloqueo de armas a Israel.
Gaza y otras ciudades palestinas formarán simbólicamente el Distrito 11 de Barcelona
Esta medida se inspira en un precedente de 1995, cuando Barcelona nombró simbólicamente a Sarajevo como su Distrito 11, en señal de solidaridad y apoyo a la recuperación de la ciudad tras el genocidio de Srebrenica.
