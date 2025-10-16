“Pararlo todo, para parar el genocidio”: bajo este lema España se movilizó este martes en una jornada histórica de huelga general en solidaridad con el pueblo palestino. Miles salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir el fin de la ocupación israelí, la ruptura de relaciones diplomáticas con Tel Aviv y que se haga justicia.

Organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones de estudiantes denunciaron por las calles de toda España el genocidio y han avisado de que el reciente acuerdo de paz firmado que ha conllevado a detener los ataques, así como a la liberación de rehenes y prisioneros, no puede significar impunidad para el gobierno israelí.

La protesta, convocada por sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Intersindical, Comisiones de Base, Alternativa Sindical de Clase y el Sindicato de Estudiantes, contó además con el respaldo de diversos colectivos sociales y organizaciones pro derechos humanos.

Durante la jornada, los paros laborales se extendieron por sectores clave como la educación, el transporte, la sanidad y la administración pública. Mientras que la CGT y otros sindicatos mantuvieron la convocatoria de huelga de 24 horas, CCOO y UGT —las principales centrales sindicales del país— llamaron a detener la actividad durante dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, en un gesto de apoyo a la movilización.

Los estudiantes también se sumaron a las protestas en distintas ciudades. En Madrid, la marcha convocada por el Sindicato de Estudiantes partió desde la céntrica calle Atocha, con pancartas que leían “La paz de los genocidas es una farsa” y cánticos de “¡Palestina vencerá!”, destacando en pancartas que llevaban imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el acuerdo de alto el fuego “no debe exculpar a los genocidas de sus crímenes”.