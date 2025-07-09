El partido de ultraderecha Vox vuelve a encender el debate en España por cuenta de una controvertida propuesta: deportar a cerca de 8 millones de inmigrantes, incluidos quienes ya tienen la nacionalidad, bajo el argumento de “proteger la identidad y seguridad”.

La chispa de la polémica fueron las declaraciones de Rocío De Meer, portavoz de Políticas Sociales de Vox, en las que mencionó un proceso de “reemigración” y el derecho a “sobrevivir como pueblo”. Las respuestas condenando la propuesta no se hicieron esperar, incluyendo la del Gobierno de España que calificó los comentarios de “delirio xenófobo” y reafirmó el compromiso del país como tierra de acogida.

¿Qué dijo exactamente De Meer?



“Todos los millones de personas que han llegado recientemente y no se han adaptado a nuestras costumbres, y que en muchos casos han contribuido a aumentar la inseguridad en nuestros barrios, deberán regresar a sus países de origen”, afirmó De Meer, también diputada.

Y fue más allá: “Esto será un proceso extraordinariamente complejo de reemigración, pero nosotros apostamos por este proceso porque (...) tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, replicó estos sentimientos en su cuenta de X, afirmando que el partido pretende deportar a “todo aquel que venga a delinquir, a quien intente imponer una religión extranjera, a quien maltrate o denigre a las mujeres, a quien quiera vivir del trabajo ajeno, y a todos los menores no acompañados, porque los menores tienen que estar con sus padres”.

Aunque luego Abascal dijo no saber “cuántos” de estos inmigrantes hay, aseguró que “cuando lleguemos al gobierno, lo sabremos. Y se irán todos”. La cifra inicial de los cerca de ocho millones que planteó Vox salió de las propias declaraciones iniciales de De Meer: “Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete o más de siete, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación (de personas nacidas en España), ocho millones son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo”.

Con la tormenta desatada por estos comentarios, el partido de ultraderecha y De Meer intentaron desligarse de la cifra inicial. En un vídeo publicado en redes sociales, la portavoz aseguró no saber “a cuántos hay que expulsar. No sé si uno, 100, 1.000, un millón, lo sabe el Gobierno”, uniendo filas con Abascal.

Si bien Vox está lejos de una mayoría absoluta, su ascenso en las encuestas —del 12% en 2023 al 15% en la última medición— refleja una audiencia sensible a este tipo de discursos.