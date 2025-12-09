La jueza federal Denise Casper, del Distrito de Massachusetts, le ordenó este lunes al Gobierno de Estados Unidos restaurarle a la estudiante turca de doctorado Rumeysa Ozturk su registro en el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés), al considerar que las autoridades probablemente actuaron ilegalmente cuando cancelaron su estatus.
El SEVIS es una base de datos federal administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que se utiliza para rastrear a estudiantes internacionales. Cancelar el registro a un estudiante impide que este pueda trabajar y pone en riesgo su presencia legal en el país.
Además, la jueza emitió una medida cautelar preliminar, concluyendo que Ozturk "probablemente tendrá éxito" en su reclamo de que la acción de ICE en su contra fue "arbitraria y caprichosa". Por eso, la orden de Casper dictamina que el registro en el SEVIS se debe restablecer de manera retroactiva al 25 de marzo, cuando agentes encubiertos del ICE detuvieron a Ozturk en Somerville, Massachusetts.
“Que nadie más sufra estas injusticias”
En un comunicado difundido a través de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ozturk expresó su gratitud por la decisión."Espero sinceramente que nadie más sufra estas injusticias que he experimentado", afirmó .
"Espero que algún día podamos crear un mundo en el que todos utilicen la educación para aprender, conectar, participar cívicamente y beneficiar a los demás, en lugar de criminalizar y castigar a quienes tienen opiniones diferentes a las nuestras. Aunque estoy agradecida por la decisión de la corte, aún siento un gran dolor por todos los derechos educativos que me han sido negados de manera arbitraria como académica y como mujer en mi último año de estudios doctorales", agregó.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional no ofreció comentarios de inmediato.
Ozturk, becaria Fulbright y estudiante de doctorado en desarrollo infantil en la Universidad Tufts, fue arrestada el 25 de marzo por agentes encubiertos del ICE frente a su vivienda. Posteriormente, su visa de estudiante fue revocada por el Departamento de Estado y la trasladaron a un centro de detención de ICE en Luisiana, donde permaneció seis semanas antes de que un juez federal en Vermont ordenara su liberación el pasado 9 de mayo, citando su asma y la falta de justificación para su detención continua.
El arresto de Ozturk se produjo tras un ataque en línea del sitio web pro-Israel Canary Mission, que señala a estudiantes y activistas a favor de Palestina, y que la criticó por coescribir un artículo de opinión publicado el 2 de marzo de 2024 en The Tufts Daily, en el que condenaba la respuesta de la universidad a las exigencias de desinversión en empresas vinculadas con Israel y que pedía el reconocimiento de un "genocidio palestino".
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que Ozturk participó en actividades de apoyo al grupo de resistencia palestino Hamás, pero no ha presentado pruebas que respalden tal afirmación. Ella fue una de varios estudiantes internacionales afectados por la creciente ofensiva de la administración contra activistas pro-Palestina en campus universitarios.