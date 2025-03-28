Estados Unidos canceló el visado de la estudiante turca de doctorado Rumeysa Ozturk, quien fue detenida este martes tras la publicación de un artículo en el que se manifestaba a favor de Palestina, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reveló que también revocó los visados de otros 300 activistas.

“Hemos revocado su visado”, declaró Rubio en una conferencia de prensa en Guyana este jueves, refiriéndose al visado de estudiante F-1 de la estudiante de Türkiye.

Rubio defendió la medida, subrayando que aquellos estudiantes extranjeros que alteren el ambiente universitario con sus acciones activistas deberán enfrentar consecuencias similares. “Te damos un visado para que vengas a estudiar y obtener un título, no para convertirte en activista social y alterar nuestros campus universitarios”, señaló.

“Si vienes a Estados Unidos con el propósito de estudiar, pero en realidad tu intención es participar en movimientos que vandalizan universidades, hostigan estudiantes o toman edificios... No te vamos a otorgar un visado”, sentenció. “Si nos mientes para obtenerlo y luego participas en este tipo de actividades, te lo revocaremos”, añadió con contundencia.

Sin embargo, Rubio no presentó pruebas que vinculen a Ozturk con actos violentos.

Ozturk fue una de las cuatro estudiantes que escribieron un artículo de opinión en The Tufts Daily el pasado marzo de 2024 , criticando la respuesta de la universidad a las demandas estudiantiles de que la Universidad de Tufts “reconozca el genocidio palestino”, revele sus inversiones y se deshaga de aquellas con vínculos directos o indirectos con Israel.

Según amigos y familiares de Ozturk, su arresto se desencadenó tras una campaña promovida por Canary Mission, un sitio web proisraelí que señala a estudiantes y activistas a favor de Palestina.

"Lo hacemos todos los días"

Rubio también reveló que ha revocado más de 300 visados en el marco de una creciente ofensiva contra el activismo pro-Palestina en los campus universitarios estadounidenses.

Al ser preguntado sobre los informes que indican que más de 300 visados han sido cancelados, Rubio respondió: “Quizás más de 300 en este punto. Lo hacemos todos los días”.

“Cada vez que encuentro a uno de estos activistas radicales, les quito el visado”, declaró.

“En algún momento, espero que no quede ninguno, porque los habremos expulsado a todos”, añadió.