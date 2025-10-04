EE.UU. Y CANADÁ
Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde
Mamdani acusa a Trump de interferir en la elección para favorecer a otros candidatos, mientras la contienda por la alcaldía de Nueva York se intensifica.
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
El ataque “tigre de papel” de Trump a Rusia ¿es mera retórica o estrategia real?
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
¿Podrá Estados Unidos retomar la base aérea de Bagram en Afganistán de manos de los talibanes?
De defensa a guerra: ¿coincide el cambio de nombre del Pentágono con la promesa de paz de Trump?
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
El presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Washington este lunes, en medio del impulso de la Casa Blanca por un plan de tregua en Gaza. Entre tanto, Hamás señala que no ha recibido una propuesta oficial.
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
Cañones dispararon hacia el mar, vehículos anfibios desembarcaron en la costa y camiones trasladaron misiles antiaéreos Pechora de fabricación rusa hacia el litoral.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que la visa de Petro será revocada debido a sus “acciones imprudentes e incendiarias”.
Sin olvido para Aysenur Ezgi Eygi: así la recuerdan sus seres queridos a un año de su asesinato
Trump cuestiona la gravedad de la esclavitud, pero fue uno de los peores crímenes de la humanidad
Trump afirma haber terminado seis guerras desde que volvió al poder: ¿realmente es así?
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Tras la reunión entre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el de EE.UU., Donald Trump, se firmó un memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica que reforzará aún más su asociación de larga data en este ámbito.
