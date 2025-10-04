Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde
Mamdani acusa a Trump de interferir en la elección para favorecer a otros candidatos, mientras la contienda por la alcaldía de Nueva York se intensifica.
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, redobló sus críticas a su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la revocación de su visa. Lo señaló como cómplice del genocidio en Gaza, mientras varios de sus ministros renunciaban a sus visas.
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició consultas sobre un “decreto de conmoción” que le otorga al gobierno poderes especiales para adoptar medidas de seguridad en medio de la escalada con Estados Unidos. ¿Qué implica y cómo se aplicaría?
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
El plan que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump, propone un alto el fuego inmediato en Gaza y afirma que Israel no ocupará ni se anexará el enclave. Estas son las claves de la propuesta, sus implicaciones y los obstáculos que enfrenta.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
El ministro ruso Sergey Lavrov señaló que le preocupan los ataques de EE.UU. en el Caribe, y advirtió contra una acción sobre Caracas que pueda usar a las fuerzas de la ONU en Haití. Mientras informes indican que Washington evalúa opciones militares.
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
El presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Washington este lunes, en medio del impulso de la Casa Blanca por un plan de tregua en Gaza. Entre tanto, Hamás señala que no ha recibido una propuesta oficial.
Sin olvido para Aysenur Ezgi Eygi: así la recuerdan sus seres queridos a un año de su asesinato
Aysenur Ezgi Eygi, activista turca-estadounidense, fue asesinada por un francotirador israelí en Cisjordania ocupada el 6 de septiembre de 2024. Ella solo protestaba pacíficamente. Su legado de justicia y lucha por Palestina sigue inspirando.
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Tras la reunión entre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el de EE.UU., Donald Trump, se firmó un memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica que reforzará aún más su asociación de larga data en este ámbito.
Opinión
¿Qué viene ahora para Ucrania? Trump y Putin dejan al mundo cuestionándose tras cumbre en Alaska
La reunión de Alaska entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, anticipó importantes avances, pero no hubo un gran desarrollo. ¿Podrán Washington y Moscú encontrar la paz sin Ucrania de por medio?
