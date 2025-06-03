En Beijing se celebró, el pasado 13 de mayo, la IV Reunión Ministerial entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Gobierno de China , un vínculo que ya cumple 10 años. En ella participaron tres presidentes de América Latina: Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia, y Gabriel Boric, de Chile. A ellos se unieron cancilleres y representantes de todos los países de la región, y el propio presidente de China, Xi Jinping.

La reunión se da en el contexto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y el recrudecimiento de la tensión entre las dos superpotencias. A diferencia de la agenda agresiva que ha propuesto Trump para América Latina en sus primeros 100 días de regreso a la Casa Blanca , China ofrece a la región una agenda positiva apalancada en inversiones y financiamiento para el desarrollo. Xi se comprometió a desplegar 10.000 millones de dólares, exenciones de visados y sumar a la región a iniciativas de bienes públicos que China está intentando posicionar a nivel global .

China, con una influencia cada vez mayor en América Latina

Las institucionalización y consolidación del diálogo China-CELAC evidencian la creciente influencia de Beijing sobre una geografía del Sur Global distante y condicionada por la presencia de EE.UU.

En materia comercial, desde la primera década del siglo XXI, los flujos se han incrementado exponencialmente superando para 2024 la cifra de 500.000 millones de dólares, siendo China el segundo socio comercial de la región y el primero para América del Sur. En esta subregión, la complementariedad económica es muy marcada, pues países con alta producción de materias primas como Brasil, Chile, Uruguay y Perú, exportan hacia China más del 30% del total.

En lo relativo a inversiones, si bien en el último lustro existió una merma relativa tanto en los flujos de inversión extranjera directa (IED) como en adquisidores y fusiones, las firmas chinas siguen ubicando un importante capital en América Latina y el Caribe en sectores como telecomunicaciones, transporte y electricidad, además de los tradicionales recursos naturales.

En los últimos años se destacaron las inversiones de Cosco Shipping en el Puerto de Chancay/Perú (con 3.400 millones de dólares), la inversión de BYD para fabricar autos eléctricos en Brasil (1.100 millones) y las inversiones de distintas empresas chinas por un monto estimado de US$ 3.300 millones en siete proyectos de litio en el noroeste argentino. A su vez, Beijing viene desplegando lentamente su rol como acreedor internacional, en concreto como prestamista de última instancia , a partir de créditos y otros instrumentos de asistencia financiera a países como Argentina, Ecuador y Surinam.

Paralelamente, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay se sumaron como miembros no regionales al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) faltando la aprobación final de Bolivia y Venezuela. Este banco lo financia principalmente China, y ya tiene acuerdos de colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES).

Por último, en materia política y diplomática las interacciones no han parado de intensificarse. En el último lustro, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán y otorgaron el reconocimiento a la República Popular de China. A su vez, desde el 2018, 23 países de la región –con distintas inclinaciones políticas– se sumaron al proyecto global chino de financiamiento al desarrollo conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (“Belt and Road Iniciative” (BRI), en inglés), siendo Colombia el último en firmar en 2025. Más allá de los beneficios económicos, el ingreso a esta iniciativa implica un fortalecimiento de los vínculos políticos bilaterales dado la creación de una hoja de ruta entre China con cada contraparte.