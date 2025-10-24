Argentina se enfrenta a unas elecciones históricas, no solo por su trascendencia política sino también por su costo económico: podrían alcanzar la astronómica cifra de 40.000 millones de dólares. Esta advertencia provino del propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el “swap” de divisas extendido a Argentina estaba condicionado a que Javier Milei ganara las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de noviembre.

Sin embargo, la declaración de Trump generó confusión, pues no especificó que no está en juego la presidencia de Milei, sino la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, que se renuevan por mitades cada dos años. En total, se elegirán 127 diputados y 24 senadores a través de la Boleta Única Papel (BUP) en todo el territorio nacional.

La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires fue significativa. Los peronistas, que lograron presentar una lista unificada, se impusieron con un 47,25 % de los votos, superando por más de 13 puntos a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que obtuvo un 33,72 %. En este contexto, los comicios legislativos se presentan como un examen directo al programa socioeconómico de Milei, que la oposición espera que no apruebe.

¿Milagro económico o continua dependencia?



Aunque varios medios han calificado el programa de Milei como un “milagro económico”, los datos muestran un panorama más complejo. Desde que asumió en diciembre de 2023, la economía argentina entró en recesión debido al ajuste fiscal extremo, la desregulación y un tipo de cambio sobrevaluado. La producción industrial cayó y, aunque el PIB muestra un leve rebote , la actividad sigue por debajo de niveles previos.





Si bien la inflación descendió tras un incremento inicial, aún ronda el 35 % anual. La pobreza oficial ha disminuido, aunque no refleja el fuerte aumento de tarifas de agua, gas y electricidad. Los jubilados han perdido poder adquisitivo, los medicamentos se encarecieron y las protestas sociales fueron reprimidas con dureza.

A ello se suman recortes en educación, salud, universidades y cultura, que podrían erosionar el capital humano y fomentar la fuga de talentos. La caída de la inversión pública y privada reduce el stock de capital y compromete el crecimiento potencial, afectando sectores estratégicos como tecnología, ciencias médicas e industria audiovisual.

El endeudamiento externo, aunque proporciona liquidez inmediata, incrementa la carga de intereses y limita la capacidad de maniobra del Estado, manteniendo latente el riesgo financiero. En conjunto, estos factores cuestionan el supuesto “milagro” de Milei: su programa prioriza reducir la inflación mediante recesión y salarios más bajos, favorece al capital sobre el trabajo y debilita instituciones esenciales para sostener el bienestar y el desarrollo a largo plazo.

En muchos sentidos, la historia de Milei recuerda a la de sus predecesores neoliberales, Mauricio Macri y Carlos Menem, quienes aplicaron políticas basadas en tipo de cambio sobrevaluado, endeudamiento externo, austeridad para la clase trabajadora, privatización y desregulación. En este contexto, la ayuda económica del FMI y de Estados Unidos proporciona liquidez al gobierno de Milei, pero no garantiza sostenibilidad a largo plazo, aunque podría influir en su desempeño electoral.





Milei cierra la campaña con un llamado a derrotar el “comunismo”





El presidente cerró la campaña de su partido este viernes con un mensaje explícito: derrotar al “comunismo” y modificar la composición del Congreso para poder impulsar reformas económicas clave.