Con una victoria que hasta hace apenas dos meses parecía imposible, Rodrigo Paz, economista y senador de centroderecha del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Bolivia, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo con el 54,53% de los votos. Su triunfo se consolida tras la sorpresa que dio en la primera contienda electoral de agosto pasado, cuando –en contra del pronóstico de las encuestas que no perfilaron su liderazgo– alcanzó más del 30% de los votos sellando su cupo para el balotaje final frente al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga.

Ahora, con el 97,86% de las papeletas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó que con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales, Paz se impuso sobre el 45,43% de Quiroga, en lo que calificó de “tendencia irreversible”. Un resultado que marca el fin definitivo de dos décadas de gobierno de izquierda en cabeza del Movimiento al Socialismo (MÁS), cuya derrota en la primera vuelta ya anticipaba este cambio político para el país latinoamericano.

Paz, de 58 años, asumirá oficialmente como presidente el próximo 8 de noviembre y deberá enfrentar de inmediato el desafío de sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas. De hecho, ya ha anticipado reformas para la economía, descentralización, impuestos más bajos y disciplina fiscal combinadas con un gasto social continuo.

¿A qué se enfrenta el nuevo gobierno?





El país atraviesa una grave escasez de dólares estadounidenses, lo que ha reducido las importaciones y llevado a que la inflación interanual se disparara a casi el 25% en julio pasado.

La falta de divisas y el agotamiento de las reservas —derivados en parte de la caída en la producción de gas natural— también han generado una amplia escasez de combustible en las principales ciudades. Además, el país atraviesa un fuerte encarecimiento de los productos básicos, según reportó la agencia de noticias Anadolu.

En este contexto, la agencia de noticias AP reportó que Paz y su popular compañero de fórmula, el excapitán de policía Edman Lara, ganaron apoyo entre los votantes de clase trabajadora y rurales, desilusionados con la gestión del MAS, que gobernó desde 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuó con el actual presidente Luis Arce.

Ahora bien, el presidente electo tiene además el desafío de buscar alianzas para alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa y lograr una gobernabilidad que le permita encarar los ajustes económicos para revertir el déficit fiscal que ronda el 10% del Producto Interno Bruto, la escasez de combustible que afecta la producción agrícola y la recesión que el Banco Mundial prevé que se extenderá hasta 2027.

Y fue justamente este mensaje de cambio y reformas lo que Paz destacó en su primer discurso tras ganar la segunda vuelta electoral. De hecho, señaló que los bolivianos dieron un "primer paso de transformación” cuando en la primera vuelta del 17 de agosto le dieron su respaldo y este domingo ratificaron el cambio. También apuntó que “este será un gobierno para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieran servir a la patria” con el fin de llevar soluciones a Bolivia.

Desde su comando de campaña en la ciudad de La Paz, el presidente electo agradeció el respaldo de los votantes y reconoció el gesto de su rival, Quiroga, quien aceptó los resultados: "Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia. En democracia, todos ganamos", sostuvo.

"No es Rodrigo el que gana o el que pierde, es Bolivia la que gana a través del ejercicio democrático. Por eso, en democracia, si bien pareciera en principio que unos pierden y otros ganan, hoy día Bolivia ganó", insistió.

Paz afirmó que el "pueblo" también eligió en estos comicios a parlamentarios de otras organizaciones políticas "que han hecho parte de una gran transformación luego de 20 años" del gobierno del MAS.

Las prioridades del presidente electo





En su discurso de victoria, Rodrigo Paz delineó las primeras prioridades de su Gobierno: abrir Bolivia al mundo, reconstruir la confianza interna y encarar una crisis económica que ha golpeado con fuerza a los hogares bolivianos.

"Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol que perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente en las dos últimas décadas (...) para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial", afirmó al agradecer los mensajes de felicitación enviados por varios presidentes de la región y el respaldo expresado por Estados Unidos.

Finalmente, Paz aseguró que su gestión buscará el diálogo y la unidad nacional: “La nueva dimensión de Bolivia se construirá con unidad, diálogo y esfuerzo compartido”, y declaró que su gobierno tendrá “las manos extendidas hacia dentro y hacia fuera” para trabajar con todos los sectores —sociales, empresariales y parlamentarios— que deseen contribuir a sacar adelante al país”.

Paz planea poner fin al tipo de cambio fijo de Bolivia, eliminar gradualmente los generosos subsidios a los combustibles y reducir la cuantiosa inversión pública, redefiniendo gran parte del modelo económico del MAS que dominó durante dos décadas, de acuerdo a lo reportado por la agencia de noticias AP.

Sin embargo, afirma que mantendrá los beneficios del MAS y adoptará un enfoque gradual en las reformas de libre mercado , con la esperanza de evitar una recesión aguda o un aumento repentino de la inflación.

Su propuesta, a nivel económico, es lo que llama un “capitalismo para todos”. De hecho, el presidente electo dijo al diario El País que va “a liberalizar, pero no para los ricos; lo haremos para los pobres”.