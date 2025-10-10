Perú vivió un sacudón político inesperado este jueves: aunque amaneció como un día cualquiera, al caer la noche tenía nuevo presidente. Dina Boluarte, que llevaba casi tres años en el poder sostenida por una alianza de fuerzas conservadoras, fue destituida por el Congreso. El fin de su mandato fue impulsado precisamente por los mismos sectores que la habían respaldado.

A solo seis meses de las elecciones generales y en medio de una creciente crisis de inseguridad ante el avance del crimen organizado, el Congreso peruano aprobó con amplia mayoría la salida de Boluarte, durante una sesión en su ausencia en la que se declaró su “permanente incapacidad moral”. Mientras se abre un nuevo capítulo en la compleja trama política del país, estas son las claves de su destitución.

¿Cómo fue destituida?





Paradójicamente, Boluarte fue removida por el mismo bloque de derecha que la mantuvo en el poder desde el año 2022. Entre los promotores de su destitución destacaron partidos que habían sido sus aliados, pero cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales, como Renovación Popular, encabezado por el ultraconservador alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y Podemos Perú, del empresario José Luna.

De los 130 congresistas, 122 votaron a favor de la destitución, superando ampliamente los 87 votos necesarios para declarar su “permanente incapacidad moral” y dejar vacante la Presidencia de la República. Esta figura, ambigua y polémica, ha sido utilizada reiteradamente por el Parlamento peruano para remover presidentes en los últimos años.

La sesión estuvo marcada por la tensión y la expectación. Boluarte, sin embargo, no acudió al Congreso para ejercer su defensa. Poco antes, su abogado Juan Carlos Portugal había anunciado en la red social X que la presidenta no “convalidaría” un proceso que consideraba irregular. “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal no tienen rostro. No lo convalidaremos y, por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones”, escribió.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, explicó en la cadena estatal TV Perú que él mismo le había recomendado no asistir, ya que desconocían el contenido de las mociones de vacancia presentadas en su contra.

Tras la votación, la ya destituida presidenta se despidió este viernes del cargo con un mensaje a la nación que fue transmitido por la mayoría de los canales de televisión del país, en el que reconocía su salida.

Por otro lado, antes de la votación circularon rumores de que Boluarte habría buscado asilo en las embajadas de Ecuador, Argentina y Brasil. En esa línea, decenas de personas se concentraron frente a la sede diplomática de Ecuador en Lima para protestar y evitar su posible ingreso. No obstante, su abogado descartó ante la prensa tanto un eventual asilo como una fuga del país.