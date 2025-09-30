La tensión entre Bogotá y Washington alcanzó un punto crítico este lunes, luego de que EE.UU. revocara la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de varios miembros de su gabinete, tras sus declaraciones sobre el genocidio en Gaza. El mandatario reaccionó de inmediato: arremetió contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, mientras varios integrantes de su equipo renunciaron a sus visas.

La chispa se encendió el viernes, cuando Petro participó en una manifestación propalestina en Nueva York. Sus declaraciones resonaron con tanta fuerza que el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que revocaba su permiso de ingreso al país.

En este contexto, el presidente se pronunció este lunes a través de su cuenta en la red social X: “Nos llena de orgullo no tener la visa de un país cuyo gobierno apoya un genocidio”. Recordó que posee la ciudadanía italiana, lo que le permitiría ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, por lo que la falta de visado no limitaría la acción diplomática del país.

Por otra parte, durante una reunión del Consejo de Ministros, acusó a Trump de ser cómplice del “genocidio” en Gaza. “Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más que la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer”, afirmó con contundencia.

Petro denunció que "Estados Unidos en realidad no reconoce el derecho internacional" porque no arrestó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuando viajó a Nueva York para pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Y recordó que "el Estatuto de Roma describe cuáles son los crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra" para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional. “Cualquier persona, de cualquier nacionalidad, juzgada en esos tribunales, es capturable por cualquier país si pasa por allí. Netanyahu es capturable en los Estados Unidos”.

El mandatario añadió que eso no sucedió con el primer ministro israelí "porque desobedecen los tratados de derecho internacional y en eso Trump se vuelve cómplice".

Gabinete de Petro renuncia a sus visas

Pero la revocación de visas no se limitó a Petro, sino que afectó a varios miembros del gobierno colombiano: el ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, recibieron notificaciones oficiales de Estados Unidos cancelando sus visas.

En este marco, más allá de sus declaraciones, el Gobierno de Petro tomó cartas en el asunto y varios de sus altos funcionarios decidieron renunciar a sus visas.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo que las relaciones con Washington “están tensas” y anunció que renunciaría a su visa en solidaridad con el presidente.

“Evidentemente las relaciones están tensas (…) porque estamos hablando claro y alto: no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, afirmó Villavicencio durante la rueda de prensa.