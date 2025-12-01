En Gaza, el alto el fuego es solo un nombre: pese al acuerdo con el grupo palestino Hamás, Israel continúa sus ataques. Tel Aviv ha violado el pacto 591 veces desde que este entró en vigor, y los asesinatos han aumentado, alcanzando un total de 70.000 víctimas desde el inicio del genocidio, el 7 de octubre. Una cifra que eclipsa cualquier precedente y que refleja, más allá del número, la magnitud extrema de la tragedia humana en el enclave.

No obstante, las violaciones al alto el fuego continúan sucediéndose: tras los ataques registrados este fin de semana, se reportan 357 palestinos asesinados y 903 heridos desde el 10 de octubre, según la Oficina de Medios de Gaza. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

En un comunicado, la entidad advirtió que los nuevos ataques muestran “la insistencia de la ocupación israelí en socavar el acuerdo y crear una realidad sangrienta sobre el terreno que amenaza la seguridad y la estabilidad en Gaza”.

El mensaje fue más allá y denunció que estos episodios “constituyen crímenes sistemáticos destinados a ampliar la destrucción y castigar colectivamente a la población, en grave violación de los Convenios de Ginebra”.

Así, este domingo, Israel lanzó ataques en varios puntos de Gaza, empleando drones, artillería y helicópteros, que dejaron muertos, viviendas destruidas y un ambiente de creciente temor entre la población.

Los bombardeos continuaron sin pausa desde la madrugada del domingo: el ejército israelí atacó el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de Gaza, y Jan Yunis. Más al norte, el este de Yabalia fue objeto de intensos disparos desde helicópteros, y un ataque aéreo alcanzó el sector oriental del campamento de Al Bureij, en Deir Al-Balah, elevando gruesas columnas de humo visibles a varios kilómetros, según un corresponsal de TRT en el terreno.