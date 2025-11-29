ORIENTE MEDIO
3 min de lectura
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Las tropas israelíes llevaron a cabo redadas en Tubas y vandalizaron viviendas mientras detenían a más de 160 palestinos en el norte de la Cisjordania ocupada.
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
El ejército israelí continúa sus incursiones en Tubas. / AA
29 de noviembre de 2025

Al menos 130 palestinos han resultado heridos desde el inicio de las incursiones militares israelíes en la gobernación de Tubas, en el norte de la Cisjordania ocupada, el pasado miércoles.

Nedal Odeh, director de ambulancias y servicios de emergencia en Tubas, dijo a la agencia de noticias Anadolu que 130 palestinos habían sido heridos tras ser golpeados por las fuerzas israelíes desde el comienzo del ataque. 

El ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva en Tubas y varias localidades cercanas, atacando un gran número de viviendas, convirtiendo algunas en puestos militares y causando importantes daños materiales.

Decenas de viviendas fueron vandalizadas, tuvieron sus pertenencias destruidas o fueron convertidas en bases militares después de que los residentes fueran obligados a abandonarlas.

Aunque el ejército israelí afirma que la operación tiene un objetivo de seguridad, “eliminar a los militantes”, como dijo, observadores palestinos advirtieron sobre objetivos no declarados, incluida la expansión de asentamientos ilegales y el impulso al desplazamiento de palestinos.


RelacionadoTRT Español - Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel

Israel detiene a docenas de palestinos en Cisjordania ocupada cada semana

RECOMENDADOS

De hecho, la Sociedad de Prisioneros Palestinos señaló que las fuerzas israelíes arrestaron a 162 palestinos durante la ofensiva lanzada el 26 de noviembre, la mayoría de los cuales fueron liberados tras interrogatorios en el terreno y lo que describió como malos tratos.

La organización anunció asimismo el viernes que el ejército israelí detiene, interroga y somete a cientos de palestinos a malos tratos cada semana en zonas de la Cisjordania ocupada.

“Cada semana, cientos de palestinos son detenidos, sometidos a interrogatorios en el terreno y expuestos a malos tratos. La mayoría son liberados después de unas horas o unos días”, indicó en un comunicado.

Emani Serahine, responsable de medios del organismo, dijo a Anadolu: “El ejército israelí anuncia únicamente los arrestos reales, es decir, aquellos que mantiene en prisiones y centros de detención”.

Además, Serahine señaló que el ejército no revela todos los casos de palestinos cuyas casas son allanadas, cuyas pertenencias son destruidas, que sufren malos tratos o que son detenidos durante horas o días.

Añadió que los interrogatorios en el terreno del ejército israelí incluyen fuertes golpizas, provocaciones y amenazas, y que los soldados destruyen pertenencias y roban dinero durante los allanamientos.

Paralelamente al genocidio que se prolonga desde hace dos años en Gaza, donde casi 70.000 personas han sido asesinadas, las agresiones de las fuerzas israelíes y de colonos ilegales en la Cisjordania ocupada han dejado al menos 1.085 palestinos muertos y 11.000 heridos, mientras que más de 20.500 han sido detenidos, según cifras oficiales palestinas.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"