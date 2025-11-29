Al menos 130 palestinos han resultado heridos desde el inicio de las incursiones militares israelíes en la gobernación de Tubas, en el norte de la Cisjordania ocupada, el pasado miércoles.
Nedal Odeh, director de ambulancias y servicios de emergencia en Tubas, dijo a la agencia de noticias Anadolu que 130 palestinos habían sido heridos tras ser golpeados por las fuerzas israelíes desde el comienzo del ataque.
El ejército israelí ha llevado a cabo una ofensiva en Tubas y varias localidades cercanas, atacando un gran número de viviendas, convirtiendo algunas en puestos militares y causando importantes daños materiales.
Decenas de viviendas fueron vandalizadas, tuvieron sus pertenencias destruidas o fueron convertidas en bases militares después de que los residentes fueran obligados a abandonarlas.
Aunque el ejército israelí afirma que la operación tiene un objetivo de seguridad, “eliminar a los militantes”, como dijo, observadores palestinos advirtieron sobre objetivos no declarados, incluida la expansión de asentamientos ilegales y el impulso al desplazamiento de palestinos.
Israel detiene a docenas de palestinos en Cisjordania ocupada cada semana
De hecho, la Sociedad de Prisioneros Palestinos señaló que las fuerzas israelíes arrestaron a 162 palestinos durante la ofensiva lanzada el 26 de noviembre, la mayoría de los cuales fueron liberados tras interrogatorios en el terreno y lo que describió como malos tratos.
La organización anunció asimismo el viernes que el ejército israelí detiene, interroga y somete a cientos de palestinos a malos tratos cada semana en zonas de la Cisjordania ocupada.
“Cada semana, cientos de palestinos son detenidos, sometidos a interrogatorios en el terreno y expuestos a malos tratos. La mayoría son liberados después de unas horas o unos días”, indicó en un comunicado.
Emani Serahine, responsable de medios del organismo, dijo a Anadolu: “El ejército israelí anuncia únicamente los arrestos reales, es decir, aquellos que mantiene en prisiones y centros de detención”.
Además, Serahine señaló que el ejército no revela todos los casos de palestinos cuyas casas son allanadas, cuyas pertenencias son destruidas, que sufren malos tratos o que son detenidos durante horas o días.
Añadió que los interrogatorios en el terreno del ejército israelí incluyen fuertes golpizas, provocaciones y amenazas, y que los soldados destruyen pertenencias y roban dinero durante los allanamientos.
Paralelamente al genocidio que se prolonga desde hace dos años en Gaza, donde casi 70.000 personas han sido asesinadas, las agresiones de las fuerzas israelíes y de colonos ilegales en la Cisjordania ocupada han dejado al menos 1.085 palestinos muertos y 11.000 heridos, mientras que más de 20.500 han sido detenidos, según cifras oficiales palestinas.