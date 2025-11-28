“El mundo no debe dejarse engañar. El genocidio en Gaza no ha terminado”. Con esta afirmación contundente, Amnistía Internacional abrió su último informe donde sostiene que, a más de un mes del alto el fuego, Israel continúa imponiendo a la población palestina unas condiciones de vida deliberadamente diseñadas a su destrucción física.

Según Agnès Callamard, secretaria general de la organización, “el alto el fuego corre el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad. El mundo no debe dejarse engañar. El genocidio de Israel no ha terminado”.

A partir de testimonios de residentes, personal médico y trabajadores humanitarios, combinados con un análisis jurídico exhaustivo, el informe concluye que no existen indicios alguno de un cambio real de intención por parte de Israel. "Hasta ahora, no hay nada que indique que Israel esté tomando medidas serias para revertir el impacto mortal de sus crímenes ni indicio alguno de que haya cambiado de intención", reiteró.

De hecho, Callamard afirma que el país sigue aplicando “políticas despiadadas”, orientadas a restringir la ayuda esencial y mantener a la población en una situación límite. “Israel inflige un daño devastador, incluida una hambruna deliberada y sistemática”, afirmó.

Ataques y desplazamiento forzado

El informe indica que al menos 327 personas, entre ellas 136 niños y niñas, han muerto a causa de ataques israelíes desde que se anunció el alto el fuego el 10 de octubre. No obstante, el Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado que más de 352 palestinos y casi 900 han resultado heridos desde esa fecha. Ahora bien, en opinión de Amnistía Internacional, estas cifras muestran que Israel continúa infligiendo “un daño devastador” incluso tras la reducción de la intensidad de los ataques.

Asimismo, el informe indica que el ejército israelí mantiene el control de entre el 54% y el 58% del territorio, lo que, en la práctica, impide el regreso de decenas de miles de personas desplazadas. No en vano, al menos 93 palestinos han sido asesinados cuando intentaban cruzar la llamada “línea amarilla” para volver a sus hogares.

Como consecuencia, la población sigue confinada en las zonas menos habitables del enclave, sin acceso independiente al mar ni a tierras agrícolas o industriales. Y este desplazamiento masivo corre el riesgo de ser permanente.

Continúan las restricciones a la entrada de ayuda

Esta situación, obliga a los gazatíes a mantenerse dependientes de una ayuda humanitaria que continúa severamente restringida, y los datos, lo dejan claro: entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, Israel bloqueó la entrada de más de 6.480 toneladas de ayuda, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Ahora bien, en materia de sanidad, los médicos entrevistados por Amnistía Internacional la organización reportan que muchos pacientes mueren por enfermedades tratables debido a la escasez extrema de medicamentos, que se encuentra en niveles críticos: el 55% de los fármacos esenciales, el 71% de los insumos médicos desechables y el 74% de los medicamentos oncológicos y de enfermedades sanguíneas están completamente agotados.

Del mismo modo, la destrucción de infraestructuras clave, desde redes de agua y saneamiento hasta hospitales sin combustible, unida a la imposibilidad de retirar escombros o desactivar explosivos, está configurando un escenario que Amnistía describe como una posible “muerte lenta” para miles de personas.

De hecho, la Corte Internacional de Justicia ya advirtió en enero que la supervivencia de la población palestina estaba “plausiblemente en peligro”.