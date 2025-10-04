Dos años de genocidio: el infierno cotidiano en Gaza a través de los ojos de una madre

Lamis Dib, de 31 años y madre de dos hijos, ha sido desplazada 11 veces desde octubre de 2023 por la ofensiva israelí. Perdió a su esposo y a su padre, y sobrevive cada día entre miedo, dolor y destrucción. Esta es su historia.