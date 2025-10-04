00:24
00:24
Dos años de genocidio: el infierno cotidiano en Gaza a través de los ojos de una madre
Lamis Dib, de 31 años y madre de dos hijos, ha sido desplazada 11 veces desde octubre de 2023 por la ofensiva israelí. Perdió a su esposo y a su padre, y sobrevive cada día entre miedo, dolor y destrucción. Esta es su historia.
Hamás estudia “seriamente” plan de Trump mientras líderes mundiales alertan que tiene “vacíos”
El grupo palestino Hamás afirmó que estudia seriamente el plan de tregua del presidente de EE.UU., Donald Trump, y que responderá pronto. Dijo que faltan garantías, en línea con líderes globales que alertan sobre “vacíos” y la necesidad de negociar.
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
El plan de alto el fuego en Gaza presentado por Donald Trump se ha encontrado con contradicciones de Israel sobre puntos clave, mientras mediadores como Qatar subrayan que requiere aclaraciones y negociaciones para que su aplicación sea viable.
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
La Flotilla Global Sumud afirmó que ingresaron a una “zona de alto riesgo” cerca de Gaza, denunciando la presencia de drones y un intento de intercepción por parte de las fuerzas navales israelíes. Aun así, mantienen su rumbo para romper el bloqueo.
Opinión
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
De afirmaciones militares infladas a narrativas humanitarias distorsionadas, la intervención de Netanyahu ante las Naciones Unidas sigue ocultando la verdad sobre las acciones de Israel en Gaza y más allá.
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
Barzaq, que documentaba el genocidio y la devastación en Gaza, fue asesinado en un bombardeo israelí. Desde TRT expresaron su pesar por la pérdida del fotoperiodista, que arriesgaba su vida para mostrar la realidad de la ofensiva.