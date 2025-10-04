GENOCIDIO EN GAZA
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
La Flotilla Global Sumud, con activistas de todo el mundo, es interceptada por Israel en aguas internacionales mientras intenta romper el bloqueo que asfixia a Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
El plan de alto el fuego en Gaza presentado por Donald Trump se ha encontrado con contradicciones de Israel sobre puntos clave, mientras mediadores como Qatar subrayan que requiere aclaraciones y negociaciones para que su aplicación sea viable.
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Cómo el Sur Global ha liderado al mundo en reconocer a Palestina, pese a presión de Israel y EE.UU.
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
La Flotilla Global Sumud afirmó que ingresaron a una “zona de alto riesgo” cerca de Gaza, denunciando la presencia de drones y un intento de intercepción por parte de las fuerzas navales israelíes. Aun así, mantienen su rumbo para romper el bloqueo.
Por Luqman Nieto
Por Mohammad Al-Zaqzouq
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
Barzaq, que documentaba el genocidio y la devastación en Gaza, fue asesinado en un bombardeo israelí. Desde TRT expresaron su pesar por la pérdida del fotoperiodista, que arriesgaba su vida para mostrar la realidad de la ofensiva.
